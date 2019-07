Sea Watch 3 | per Carola Rackete non è finita | Telefonata sospetta | si apre un

Sea Watch3 - Carola Rackete e ToyStory4 : storie di coraggio e libertà : Mentre la SeaWatch3 guidata dalla sua capitana Carola Rackete approdava nel porto di Lampedusa, noi festeggiavamo l’ultimo giorno di asilo del mio piccolino grande: un piccolo paradiso, circondato da un enorme inferno. Ma oramai Il divario fra come il mondo è e come dovrebbe essere sta diventando incolmabile ed è per questo che è necessario, oggi più che mai, continuare e resistere e raccontare ai bambini le gesta favolosa di donne e uomini ...

Il caso Sea-Watch arriva in Parlamento : le ong disertano l'audizione : Msf, Open Arms e Mediterranea: "Inaccetabile l'esclusione della Sea Watch". In commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera si doveva discutere del decreto sicurezza bis

Carola Rackete e Sea-Watch - così il gip smonta il Decreto sicurezza : "Non può essere applicato a chi salva naufraghi" : Primo giorno in libertà per Carola. Nelle tredici pagine del provvedimento il giudice spiega che "una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza nazionale e il comandante di quella nave ha l'obbligo di portare in salvo le persone soccorse".

Sea Watch - il gip scagiona Carola : torna libera | La comandante : "Ha vinto la solidarietà" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch 3 - Carola Rackete esulta dopo la liberazione : fa la morale all'Italia - sfregio alle nostre leggi : Subito libera, Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 libera di farsi beffa delle leggi italiane e di speronare le motovedette della Guardia di Finanza: il gip di Agrigento, infatti, ha annullato i provvedimenti restrittivi. Per la Rackete, insomma, prima notte in libertà. La capitana tedes

Sea Watch - J-Ax insulta Matteo Salvini : "Str*** pronti a fott*** - come i nazisti" : Anche il rapper J-Ax è intervenuto a sostegno di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3. lanciandosi in citazioni di Sant'Agostino, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King e Gandhi. Il cantante ha addirittura interrotto il suo concerto di Bologna per sottolineare la motivazione sul per

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è di nuovo libera : Una manifestazione a sostegno della scarcerazione di Rackete organizzata a Colonia (foto: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images) Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi aveva forzato il blocco navale, violando le norme del decreto sicurezza bis, ed era finita agli arresti domiciliari, è tornata in libertà. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato ...

Sea Watch 3 - l'armatore di Mediterranea : "Matteo Salvini odia Carola Rackete perché è donna" : Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano. E, in buona sosta

La Lega fa muro - niente audizione alla Camera per i rappresentanti Sea Watch : I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati oggi nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo ha comunicato la presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo, agli uffici di presidenza delle due commissioni riuniti in congiunta, dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch, chiesta da Pd e +Europa, e aveva chiesto ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete non sarà espulsa : i magistrati con la comandante - quanto resta in Italia : Toghe scatenate contro Matteo Salvini e in difesa di Carola Rackete sul caso Sea Watch 3. Non soltanto l'annullamento dei domiciliari disposto dal gip di Agrigento. Già, perché secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Rackete non verrà neppure espulsa. Alle 20.50 di martedì sera, Salvini av

Sea Watch - Carola Rackete libera - il gip non convalida l'arresto : Sea Watch, Carola Rackete libera, il gip non convalida l'arresto Il prefetto di Agrigento ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera

Perché Il Gip di Agrigento ha deciso di rilasciare la capitana della Sea Watch : "L'attracco da parte della Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa, che era già da due giorni in acque territoriali, appare conforme al testo unico sull'immigrazione nella parte in cui fa obbligo al capitano e alle autorità nazionali indistintamente si prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera". Lo sostiene il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ...