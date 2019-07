Parlamento europeo | 325 voti per Sassoli | 7 in meno per l' elezione

Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. A Sassoli mancano 7 voti : Fumata nera per l’elezione del presidente del Parlamento europeo. Nella prima votazione nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. All’europarlamentare del Pd sono mancati sette voti - 325 invece dei 332 necessari - per centrare l’elezione al primo tentativo. L’Eurocamera procederà ora a una seconda votazione per scegliere il successore di...

David Sassoli potrebbe essere il prossimo presidente del Parlamento europeo : Fumata nera al Parlamento europeo per l'elezione del presidente. David Sassoli, eletto nelle file del Pd e a Strasburgo nel grippo dei Pse, non ha raggiunto il quorum per l'elezione per 7 voti. Con 325 voti David Sassoli è stato il più votato dei quattro candidati alla presidenza del Parlamento europeo, ma per soli 7 voti non è riuscito a essere eletto al primo turno. Era infatti necessario ottenere la maggioranza ...

Presidente Parlamento europeo - fumata nera al primo scrutinio : Sassoli non raggiunge il quorum per 7 voti : Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” fumata nera al Parlamento europeo dove è in corso la votazione per l’elezione del nuovo Presidente. Nella prima tornata di voto nessun candidato ha raggiunto il quorum, neanche David Sassoli, ex giornalista, vicedirettore e conduttore ...

Sassoli candidato a presidenza Parlamento europeo : “Lavorerò perché il Parlamento sia rispettato” : “Lavorerò perché il Parlamento sia rispettato”. Così David Sassoli, candidato per i socialisti alla presidenza del Parlamento europeo, nel suo discorso in Aula prima della votazione. Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” L'articolo Sassoli candidato a presidenza ...

Parlamento europeo - Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea : Nello schema di gioco che ha portato all’accordo all’unanimità (a parte l’astensione della Germania per motivi di politica interna) per il rinnovo delle cariche dei vertici delle istituzioni europee a sorpresa l’Italia potrebbe mantenere la poltrona di presidente del Parlamento europeo. E non con un esponente espressione dei due partiti che compongono la maggioranza di governo, che in Europa appartengono o a gruppi ...

Il ritorno di Silvio Berlusconi al Parlamento europeo : Sono giornate intense quelle di Strasburgo per Silvio Berlusconi. Eletto al Parlamento europeo vent'anni dopo la prima esperienza del 1999, quando fu eurodeputato per un paio d'anni, l'ex premier torna nell'emiciclo della città alsaziana a testa alta. L'anno scorso, nella stessa città' si discuteva, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, del suo ricorso contro la legge Severino che ne sanciva l'incandidabilita' per la condanna del 2013 in un ...

Parlamento europeo : durante l'inno d'Europa - brexiters ed euroscettici voltati di spalle : Dopo poco più di un mese dalle elezioni europee, il 2 luglio 2019 è stato il giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento europeo. A partire da questo momento ha avuto inizio la carica dei deputati europei scelti nei 28 Paesi dell'Unione Europea alle elezioni svoltesi dal 23 al 26 maggio scorso. Si tratta della nona legislatura che terminerà nel 2024. I neodeputati europei si riuniranno a Strasburgo per adesso fino al 4 luglio per eleggere il ...

Un italiano alla guida del Parlamento europeo : i Socialisti candidano David Sassoli (Pd) : I Socialisti & Democratici hanno scelto David Sassoli come loro candidato alla presidenza del Parlamento europeo. Sassoli, eletto tra le liste del Pd, ha buone possibilità di farcela e di occupare la poltrona che fino a oggi è stata occupata da Antonio Tajani, di Forza Italia. Domani il voto decisivo del Parlamento Ue, il cui esito è però tutt'altro che scontato e potrebbero anche esserci sorprese.Continua a leggere

Protesta clamorosa al Parlamento europeo : i deputati pro Brexit voltano le spalle all'inno : La nona legislatura parte con la Protesta dei parlamentari britannici. Ecco cosa è successo durante la cerimonia di...

EuroParlamento - deputati del partito della Brexit voltano le spalle durante l’inno europeo : Gli eurodeputati britannici del Brexit Party, la formazione di Nigel Farage, sono rimasti seduti o hanno voltato le spalle durante l’esecuzione dell’inno europeo che ha aperto la sessione inaugurale del nuovo Parlamento europeo oggi a Strasburgo. A rimanere seduti anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega Parlamento Ue, ...

Antonio Preziosi alla guida degli speciali Rai sull’insediamento del nuovo Parlamento Europeo : Antonio Preziosi - direttore Rai Parlamento L’inizio dei lavori del nuovo Parlamento Europeo verrà ampiamente seguito dalla Rai. Attraverso una serie di collegamenti da Strasburgo-Bruxelles, dalla camera e dal senato, la Tv di Stato darà spazio ad alcuni speciali politici, condotti dal direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi, al fine di osservare l’insediamento della neo eletta classe politica europea. Gli appuntamenti da ...

Parlamento europeo - i deputati Brexit voltano le spalle all’inno europeo : Sessione inaugurale della nona legislatura. Berlusconi il più anziano, la deputata più giovane è danese e ha 21 anni

Parlamento europeo - l'insediamento in diretta tv : Primo 'giorno di scuola' per i neoparlamentari europei, eletti con la tornata di fine maggio: la prima sessione di lavoro e l'elezione del Presidente dell'Assemblea saranno seguiti in diretta dalle principali all-news, considerate anche le tensioni registrate alla vigilia sulle nomine UE. Nomine UE, vertice rinviato a domani. L'Italia si schiera contro il "pacchetto Osaka" prosegui la ...

M5s fuori dai gruppi del Parlamento europeo - ma non si arrende : “C’è ancora tempo” : Il Movimento 5 Stelle rischia l'isolamento al Parlamento europeo: entro oggi doveva essere comunicata la formazione dei gruppi al prossimo EuroParlamento, ma il M5s non è riuscito a formare un suo gruppo, come annunciato in campagna elettorale. Fonti pentastellate, comunque, garantiscono che c'è ancora qualche giorno per evitare l'isolamento. Ma la strada sembra in salita.Continua a leggere