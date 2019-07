Paccheri con ragù di baccalà

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 3 luglio 2019)condiIngredienti 550 g didissalato 400 g di500 g di passata di pomodoro 6 pomodorini 50 g di olive di Gaeta 1 cipolla piccola 1 aglio 1 peperoncino Un mazzetto di prezzemolo Olio evo Sale Preparazione Ho preso delsecco e salato e l’ho messo in ammollo per 4 giorni e ogni giorno ho cambiato l’acqua, ma voi potete prendere delgia ammollato. In un pentola ho messo abbondante acqua e ho lessato ilper 10 minuti, l’ho scolato e l’ho messo a raffreddare. Nel frattempo ho preso una padella, ho messo olio evo, l’aglio schiacciato , la cipolla tritata e il peperoncino e li ho fatti rosolare dolcemente. Dopo ho versato la passata di pomodoro e i pomodorini spezzettati con le mani, le olive e ho fatto andare per un po’ a fiamma dolce; nel frattempo ho tolto la pelle e le lische al...

