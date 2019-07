Omicidio Varani | la Cassazione conferma | 30 anni a Foffo

La Cassazione condanna Manuel Foffo a 30 anni per l' Omicidio di Luca Varani : È definitiva la condanna a 30 anni a Manuel Foffo per l’omicidio di Luca Varani , il ragazzo torturato e ucciso a Roma durante un festino. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la decisione della corte d’Assise d’Appello di Roma rigettando il ricorso della difesa che invocava il ‘vizio di mente’.“Davanti a condotte criminali come questa oggetto del processo è difficile credere che ...

Omicidio Varani - Manuel Foffo condannato a 30 anni in Cassazione : "Abisso umano e perversione ripugnante" : Condanna a 30 anni di reclusione confermata in via definitiva per Manuel Foffo, ritenuto responsabile di Omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Luca Varani, il giovane assassinato in un appartamento del quartiere Collatino di Roma nel marzo 2016 dopo un festino a base di sesso gay,