Gazzetta | L’arrivo di James e Lozano passa per l’addio di Insigne

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ladello Sport di oggi sottolinea che la strada per arrivare aRodriguez e Hirvingper Lorenzo. Certo, perché il Napoli, come ha più volte affermato De Laurentiis, non farà mai il passo più lungo della gamba, ha quindi bisogno di vendere per poter comprare entrambi i calciatori. E Lorenzo è la cessione più probabile, sia perché il presidente ha ricordato che ha spesso chiesto di andarsene into, sia perché in questa stagione il suo rapporto con i tifosi e il mister si è in qualche modo incrinato. Ma la cessione dinon appare semplice, De Laurentiis ha posto due paletti, soldi e tempo. Non si parla sotto certe cifre e ci sono due settimane di tempo. Il Napoli non vuole trovarsi a perdere un calciatore alla fine del mercato senza avere il tempo di sostituirlo adeguatamente. Un discorso che non fa una grinza, quindi tocca Raiola trovare una ...

napolista : Gazzetta: L'arrivo di #JamesRodriguez e #Lozano passa per l'addio di #insigne #Raiola al lavoro per trovare un'offe…