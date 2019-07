Camera | Gariglio Pd sospeso 3 giorni per aver gettato fogli a Fico Due a Marattin per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’ufficio di presidenza dellaha deciso le sanzioni per tre deputati coinvolti nei disordini scoppiati in Aula il 14 febbraio scorso. Il deputato Davide(Pd), accusato ditirato un plico diin direzione del presidente Roberto, ha ricevuto una censura di trecon interdizione dai lavori parlamentari. Il collega dem Luigistarà invece fermo due: è stato filmato mentre metteva le mani addosso a un deputato 5 stelle. Il parlamentare M5s Giuseppe D’Ambrosio, colpevole difatto il gesto delle manette verso il dem Gennaro Migliore, ha ricevuto una lettera di richiamo. L’episodio risale al dibattito sulla riforma costituzionale per il referendum, in discussione a Montecitorio a febbraio scorso. Durante il dibattito infatti, il grillino Giuseppe D’Ambrosio, rivolgendosi al deputato Pd Gennaro Migliore, ha ...

