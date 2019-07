Caldo | scorte d’acqua | più pause e zone d’ombra | le regole per chi lavora fuori

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019)d’acqua, aree di riposo ombreggiate, un numero maggiore didi recupero, evitare di assegnare mansioni a persone singole in luoghi isolati. Sono alcune raccomandazioni per la sicurezza delle persone cheno all’esterno nei giorni di afa, messe a punto dall’Unità di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di Firenze dell’Ausl Toscana Centro. Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro che, “oltre ad adottare nei confronti deitori le principali misure contro i rischi dell’esposizione al, sono tenuti anche a ricordare aitori stessi alcuni comportamenti di autoprotezione“. Alle misure già citate si aggiungono le raccomandazioni organizzative di prevenzione che prevedono di gestire il lavoro per minimizzare il rischio, programmando quindi i lavori più pesanti nelle ore più fresche e ...

