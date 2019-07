Calciomercato Napoli | potrebbe essere sacrificato Insigne per arrivare a James e Lozano

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ilestivo è ormai entrato nel vivo. Le squadre della Serie A hanno iniziato a piazzare i primi acquisti e, tra le squadre più attive, vi è sicuramente ildi Aurelio De Laurentiis, il quale ha già ufficializzato due importanti acquisti per rinforzare l'assetto difensivo, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas. Il primo è costato alla società partenopea una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Per il secondo, invece, è stata pagata l'intera clausola rescissoria da 36 milioni di euro., non soloRodriguez Il presidente della SSC, però, non vuole fermarsi qui. Nelle prossime settimane, infatti, sono pronti altri acquisti che possono esaltare la piazza azzurra, in particolare l'attaccante del Real Madrid,Rodriguez. Il centravanti colombiano, infatti, è una specifica richiesta di Carlo Ancelotti come confermato anche ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Elmas l'obiettivo principale per il centrocampo. In alternativa, si pensa a #Pulgar del… - FabrizioRomano : Manolas al Napoli, tutto risolto: pagata la clausola da 36 milioni, la Roma prenderà Diawara per 21 milioni ?? @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : Kostas Manolas al Napoli, affare fatto: 34 milioni (più 2 al giocatore) e la Roma farà una plusvalenza importante.… -