As | ridotte le distanze tra Napoli e Real Per James solo una questione di tempo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dalla Spagna filtra un discreto ottimismo per la chiusura della trattativa per portareRodriguez al. As scrive che non ci vorrà molto perché questo accada. Fin dall’inizio di giugno i rapporti tra Ancelotti e il colombiano sono stati costanti, scrive il quotidiano sportivo. Che parla anche della cerimonia di inaugurazione delle Universiadi, prevista oggi al San Paolo. Un evento storico, che riempie l’estate partenopea e al quale il popolo azzurro vorrebbe affiancare “un altro appuntamento indimenticabile”, ovvero la presentazione dia Fuorigrotta. “Il club napoletano pensa a un grande evento per accogliere la sua nuova stella durante gli ultimi giorni di ritiro a Dimaro, in Trentino, ma prima è necessario chiudere l’accordo con ilMadrid”. “Nelle ultime ore, letra i due club si sono notevolmente ...

