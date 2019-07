Traffico Roma del 02-07-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 2 LUGLIOORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACIIN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; RALLENTAMENTI E CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, LUNGO LA TRIONFALE DA OTTAVIA A MONTE MARIO, QUINDI SU CASSIA E FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LA SALARIA E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO. CODE ANCHE SULLA VIA ...

