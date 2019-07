Prete contro i rapper | parolacce durante l' omelia | ' Se li incontro li picchio'

Sono degli str... se ne incontro uno lo pesto! Il Prete che si scaglia contro i rapper : La replica di un rapper: "Mi preoccupa che un uomo di chiesa usi un linguaggio così violento". "I vostri figli ascoltano le canzoni di questi stronzi, presunti rapper". Così don Paolo Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, durante l'omelia di ieri mattina. Il Prete si scaglia contro i rapper, definendoli "cretini" e "stronzi", che parlano solo di "carriera, sesso, soldi e droga". Ma l'omelia non è fatta solo di ...

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca Pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Appalti - Toninelli contro la Lega'Pretesto per far cadere il governo' : "L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it

Cantieri - Toninelli contro la Lega"Pretesto per cadere il governo" : "L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca Cantieri è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it

Il controllore hot! Pretende prestazioni sex da chi non ha il biglietto del treno : È stata licenziata in tronco il controllore donna che estorceva prestazioni o giochi sex con chiunque venisse colto senza biglietto. Generalmente durante la notte, quando i vagoni rimanevano vuoti e poteva dar sfogo alle sue fantasie. La donna adescava gli uomini che viaggiavano senza biglietto del treno e, una volta controllato che il vagone fosse vuoto, avanzava le proposte indecenti. I passeggeri dovevano accettare anche di essere ...