Meghan e il rapporto speciale con Carlo | “Vede in lui una figura paterna”

(Di martedì 2 luglio 2019) I rapporti difficili traMarkle e suo padre non sono più un problema per la moglie di Harry, che avrebbe deciso di tenere fuori dalla sua vita tutte le influenze negative. Ad appoggiarla ed aiutarla molto in questo processo, stando a quanto riporta alcuni tabloid britannici, sarebbe stata fondamentale ladel suocero, il principe, col quale avrebbe stretto undi grande comprensione.

