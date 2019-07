Lippi | ' La Juve con De Ligt farebbe un ulteriore | importantissimo | salto di qualità'

Juventus - Marcello Lippi e il colpo che sposterà gli equilibri : "Non sono Rabiot o Ramsey - ma lui" : "Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni: da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti, ma mai uno così in rapporto all'età". L'ex ct campione del mondo

Juventus - Lippi ‘innamorato’ di De Ligt : “Non ho mai visto un difensore così forte in rapporto all’età” : La Juve non è mai stata così vicina a De Ligt come in questi giorni. E, se la trattativa dovesse concludersi positivamente, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un colpaccio, anche in rapporto all’età. Lo sa bene l’ex allenatore dei bianconeri Marcello Lippi, che in un’intervista esclusiva a TuttoSport esalta le capacità del difensore olandese. Queste le sue parole. “Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, ...

Lippi Jr : “vicino l’accordo tra papà e la federazione cinese - Spinazzola non si muove dalla Juve” : “Mio padre non ha piu’ l’intenzione di allenare un club, lo ha dichiarato piu’ volte e poi siamo vicini a chiudere un altro accordo con la federazione cinese, c’e’ la volonta’ di ricominciare un nuovo ciclo con lui, ma e’ una trattativa ancora in fase di sviluppo”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 di Davide Lippi sul futuro del padre Marcello, novità anche sul futuro ...

Nuovo allenatore Juventus - l’indizio di Lippi : “io e Allegri simili. Appena finiranno Champions ed Europa League sapremo…” : A margine dell’Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio fra Massimiliano Allegri e la Juventus, indicando un allenatore in lotta per le competizioni europee come possibile sostituto Con la separazione fra Juventus e Massimiliano Allegri “credo che sia finito un ciclo, e poi per vari motivi che non conosco, perché non ho ancora parlato con Allegri, è stato deciso di non prolungare il rapporto. Non ...