Le ultime trattative di calciomercato | ufficiale Sensi all’Inter | Veretout verso il

Calciomercato - le ultime trattative : testa a testa per Cutrone - l’Udinese prende Nestorovski : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, trattative sempre più nel vivo ed operazioni importanti ad un passo dalla conclusione. Tutti pazzi per Cutrone, l’attaccante può lasciare il Milan per giocare con continuità, in particolar modo due i club pronti a mettersi al tavolo delle trattative: si tratta di Torino e Fiorentina. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per il nuovo attaccante ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: il punto sulle trattative La stagione di Calciomercato è finalmente entrata nel vivo. Da Lunedì 01 Luglio 2019 si è aperta ufficialmente e terrà compagnia agli appassionati fino al 02 Settembre 2019. Dopo aver concluso l’annata nel migliore dei modi a suon di record, non si può non spendere qualche parola per l’Atalanta. I bergamaschi sono ormai una garanzia di bel gioco e di risultati ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : si muove l’ambizioso Cosenza - scatenato il Bari : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche i club per rinforzare le squadre di Serie B e Serie C. Si muove l’ambizioso Cosenza, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico Braglia ha richiesto l’ex Carpi Mbakogu ma il nome che stuzzica di più è quello di Federico Bonazzoli, nell’ultima stagione al Padova ma di proprietà della Sampdoria. Operazioni anche per un’altra calabrese, il ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppia cessione in casa Samp - beffa per il Genoa : Il weekend è iniziato ma le società non si fermano sul Calciomercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Nelle ultime ore visite mediche per l’attaccante Pinamonti con il Genoa, colpo importante del club rossoblu per un calciatore di sicuro talento. Si avvicina una doppia cessione in casa Sampdoria, la prima riguarda l’attaccante Kownacki, è fatta per il trasferimento al Fortuna Dusseldorf, nelle casse del club ...

Calciomercato - le ultime trattative : Joao Pedro lascia il Cagliari - doppio colpo Sassuolo - via Gervinho : Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. doppio colpo per il Sassuolo di ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : il Livorno su Siligardi - Spezia attivissimo : Calciomercato Serie B – Sono ore caldissime di Calciomercato, non solo in Serie A ma anche il Serie B, ecco il punto de ‘Il Corriere dello Sport’. Andrea Cisco giocherà nel Pescara nella prossima stagione, l’esterno offensivo arriva in prestito dal Sassuolo. Palmiero del Napoli potrebbe essere il giusto sostituto di Brugman, L’Ascoli spera di ricevere dal Genoa il prestito dell’attaccante Asencio, il ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Genoa - Samp e Lecce - l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Spal ha scelto il nuovo Lazzari - le mosse di Udinese - Parma e Atalanta : Calciomercato – Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019-2020. Le squadre sono, però, già attive. La Spal, rassegnatasi ormai a perdere Lazzari (Lazio), si cautela. L’eredità del forte esterno dovrebbe passare nei piedi di Rasmus Kristensen, calciatore dell’Ajax e della Danimarca Under 21. Intanto arriva Igor, difensore centrale del Salisburgo che ha firmato fino al 2023. Sempre in ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio attaccante al Parma - scatenate Genoa e Samp - tentativo del Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, ultime trattative pronte a decollare con tante squadre intenzionate a rinforzarsi per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente il Genoa, dopo l’accordo con il difensore Zapata ad un passo anche quello con il terzino Barreca, la prossima richiesta di Andreazzoli è Pajac del Cagliari. Attiva anche la Sampdoria che nelle ultime ore ha chiuso per Depaoli, adesso ...

Calciomercato Europeo | Affari e le ultime trattative di mercato del 24-06-2019 : Mandzukic chiesto dalla Bundesliga, Cancelo e Maguire vicini al City. Promes è ufficialmente dell’Ajax. Le Trattative dei principali club europei.Il Borussia Dortmund sta pensando seriamente a Mario Mandzukic (33). L’attaccante croato ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus sino al 2021. Il rinforzo in difesa per il Lipsia si chiama Christopher Nkunku (21) che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. La chiusura ...

Calciomercato news 24 giugno/ Inter - Juventus - Milan - Roma - ultime notizie trattative : Calciomercato news, 24 giugno: ultime notizie e trattative sulle principali squadre della Serie A. Le indiscrezioni su Juventus, Milan, Inter e Roma.

Calciomercato Serie A Tim - le ultime trattative di mercato : La Notizia Sportiva vi porta live nel Calciomercato della Serie A tim, ecco per voi le ultime trattative di mercato e le ultime novità sulle panchine.Inter“Su Sensi Inter avanti, pronti a chiudere” Non abbiamo ancora definito, ma ci incontreremo nella prossima settimana: l’Inter è avanti rispetto alle altre squadre, è il club che si è dimostrato più concreto nel volere il giocatore”. Così l’ad del Sassuolo, ...