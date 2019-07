huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Dunque, non una ma due sono le(attigue) che ilha deciso di aprire il prossimo 11 luglio per scoprire se avranno riscontro o smentita le molteplici segnalazioni “interne” sull’occultamento dei resti dinel cimitero Teutonico che si trova dentro le muraCittà. Segnalazioni, come ribadisce Pietro, fratelloragazza scomparsa nel pomeriggio del 22 giugno 1983, “convergenti” e “non anonime” e quindi “assolutamente degne di essere prese in considerazione”. Il decreto con cui ilha stabilito data e modalità dell’ispezione, conseguente all’iniziativa del Segretario di Stato, cardinale Parolin, che dopo 36 anni di sospetti, reticenze e veleni aveva deciso l’apertura di un’indagine, è stato consegnato ieri pomeriggio ...

Adnkronos : ++Caso #Orlandi, Vaticano aprirà due tombe++ - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Il Vaticano aprirà due tombe, a caccia della verità su Emanuela Orlandi - mimmogammella2 : Il Vaticano aprirà due tombe, a caccia della verità su Emanuela Orlandi -