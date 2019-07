Ecco i nuovi smartphone che Wind sta proponendo ai suoi clienti

ATOMIC cerca nuovi ambassador! Passione per lo sci e grande presenza sui social : Ecco come fare a candidarsi : ATOMIC cerca nuovi ambassador: sei sempre sulle piste, nel park o galleggi nella powder? Adori le montagne innevate e hai una rilevante presenza sui social ed eccellenti doti di comunicatore e di creatore di contenuti? Allora candidati subito! Quando sei innamorato di uno sport, quando la neve e la voglia di velocità diventano i tuoi pensieri costanti e ogni tuo momento libero vorresti solo passarlo in montagna con gli sci, ma soprattutto ...

Unesco - 36 nuovi siti candidati : attesa per le colline del ProsEcco italiano : Dal 30 giugno al 10 luglio si deciderà per l'ingresso di 36 nuovi siti nei beni tutelati dall'Unesco. Dalla città di Babilonia, in Iraq, al santuario degli uccelli migratori, in Cina, in tanti aspettano una decisione. Diventare patrimonio mondiale dell'umanità, infatti, può rivelarsi un vero e proprio affare. Anche l'Italia candidata con le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene.Continua a leggere

A margine dell'evento, Huawei ha annunciato alcuni accessori con i quali gli utenti potranno esaltare le potenzialità degli smartphone e dei tablet dell'azienda

Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet: a poche ore dal debutto, ecco le ultime su Xiaomi CC9, CC9e, Huawei MediaPad M6, Huawei Nova 5 e Nova 5 Pro.

Nelle scorse ore ha preso il via un nuovo concorso TIM Party dedicato al film Toy Story 4, in uscita nelle sale italiane il 26 giugno 2019. Ecco tutti i dettagli

Da domani, lunedì 17 giugno, il portafoglio di smartphone proposti da Wind a rate si arricchisce di nuovi modelli Xiaomi, Samsung e LG. Ecco quali sono

Uomini e Donne anticipazioni: chi si siederà sul trono del programma a settembre 2019? ecco i nomi dei probabili nuovi tronisti Uomini e Donne anticipazioni: chi si siederà sul trono del programma a settembre 2019? ecco i nomi dei probabili nuovi tronisti Uomini e Donne è andato in vacanza, il programma condotto da Maria De Filippi e che da anni vanta le opinioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari tornerà a settembre. E come ogni anno, […]

La Sonda Cassini, frutto di una collaborazione tra NASA, ESA e ASI, ci fornisce ancora una volta una vista senza pari sul sistema di Saturno, grazie all'analisi dei dati raccolti dai suoi strumenti durante le fasi finali della missione e prima del fatale tuffo nell'atmosfera del sesto pianeta del Sistema solare avvenuto il 15 settembre 2017. Al centro dello studio, pubblicato oggi sulla rivista Science e guidato da Matthew S. Tiscareno del ...

Salario minimo - non solo rider : Ecco i "nuovi schiavi" delle coop : Cristina Verdi Sarebbero almeno 350mila i dipendenti delle cooperative sociali che prestano servizio nei settori sanitario o assistenziale per meno di 6 euro netti l'ora, a fronte di commesse milionarie da parte degli enti locali Quella del Salario minimo sarà una delle questioni al centro del vertice di oggi a Palazzo Chigi. A pretenderlo non ci sono solo i rider ma anche gli oltre 350mila dipendenti delle cooperative sociali che in ...

Tanti sono stati i grandi nomi snocciolati nel corso dell'EA Play 2019, l'evento del colosso statunitense che ha preso vita durante il pomeriggio nostrano in quel di Hollywood e che ha portato gli utenti collegati da tutto il mondo a fare la conoscenza con FIFA 20 e a rinsaldare quella con Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends e la sua seconda stagione. La conferenza di Electronic Arts è però stato il momento ideale anche per fare il punto ...

Giudici X Factor 2019, il tavolo è completo: ecco i quattro nomi ufficiali Chi sono i giudici di X Factor 2019? Niente più ipotesi, non soltanto voci di corridoio: il programma ha ufficializzato la...

Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Ecco chi sono : L'Italia da oggi ha 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto di nomina di questi 25 cittadini che hanno meritato questo...