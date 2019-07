Choc in spiaggia | in piena estate Spunta il cadavere mutilato di un uomo

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019)in. Erano da poco passate le 18,30 ieri a Gela quando un gruppo di bagnanti si è accorto di qualcosa che galleggiava poco distante dalla. All’inizio sembrava una giacca trascinata dalla corrente invece si trattava deldi un, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, senza testa, senza gambe e con un solo braccio, indossa un giubbotto nero con cappuccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando territoriale. Non si esclude che possa trattarsi di uno dei tanti migranti annegati nel disperato tentativo di raggiungere l’Europa. Le indagini vengono coordinate dalla Procura di Gela. Difficile, se non impossibile, risalire all’identità dell’qualora non venissero trovati documenti all’interno della giacca. Particolare che, per ora, non è stato accertato. Nel 2018 sono scomparse 4.723 persone in più rispetto al 2017. ...

