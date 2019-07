A Salisburgo i manifestanti chiedono a Mattarella libertà per Carola Rackete : L'arrivo a Salisburgo di Sergio Mattarella è stato accolto da striscioni e proteste di chi chiede libertà per Carola Rackete. Durante tutta la sua visita in città,...

Ecco dove si trova Carola Rackete : Mauro Indelicato Via Dante ad Agrigento, dove è domiciliata Carola Rackete La capitana della Sea Watch 3 domiciliata all'interno di un appartamento del centro di Agrigento: è qui che Carola Rackete aspetta la decisione del Gip sulla misura cautelare L’attesa si sposta adesso dal tribunale ad un’abitazione di un palazzo di via Dante, al centro di Agrigento: è qui che risulta domiciliata Carola Rackete, la capitana tedesca della nave ...

Sea Watch - Carola Rackete : a breve la decisione del giudice. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete: a breve la decisione del giudice. DIRETTA Dopo essere stata ascoltata ieri dal gip, la comandante della nave è in attesa della decisione sul fermo. Il procuratore di Agrigento Patronaggio stamattina in Senato: "Il pericolo maggiore per l'Italia sono gli sbarchi ...

Emma in difesa di Carola Rackete arrivano gli insulti dal web : Emma Marrone sui malgrado è finita nuovamente nel mirino degli haters in rete. Dopo le polemiche scatenate nei mesi scorsi per una sua dichiarazione a favore dei porti aperti, la cantante salentina viene ancora una volta investita dall’odio social. A scatenare il putiferio questa volta, un post su Instagram: «Solo una parola. Vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento su valori e rispetto ...

Carola Rackete - Salvini : «La vorrei in carcere - sarà espulsa». Sea Watch : «Avanti con i salvataggi» : «Mi pare che le parole del procuratore di Agrigento di ieri siano state chiarissime: non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco ad una nave...

Verificheremo contatti con gli scafisti libici! La capitana Carola Rackete con le spalle al muro : La procura di Agrigento vuole capire le condizioni dei porti libici e l'operatività della guardia costiera libica: l'obiettivo è ricostruire eventuali rapporti tra Sea Watch e trafficanti. L’impressione, durante la conferenza stampa che il procuratore Luigi Patronaggio convoca subito dopo l’interrogatorio, è che sulla vicenda Sea Watch e sulla capitana Carola Rackete la procura di Agrigento voglia vederci ancora più ...

Perché per Salvini Carola Rackete è il nemico perfetto : Per Salvini, Rackete è il nemico perfetto Amburgo, 2 lug 08:52 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, “non è in grado di mantenere la promessa elettorale di fermare l'immigrazione” illegale in Italia e per tal motivo, al fine di

Sea Watch - Giorgia Meloni indignata : "Carola Rackete subito libera - quale paese lo permetterebbe?" : "quale nazione seria lo permetterebbe?". Carola Rackete rischia di essere rimessa in libertà dopo poche ore ai domiciliari e Giorgia Meloni non ci sta. "Ha violato i nostri confini e decine di nostre leggi - attacca la leader di Fratelli d'Italia, a proposito della capitana della Sea Watch sbarcata

Sea Watch - Alessia Morani pubblica la foto segnaletica di Carola Rackete per criticare chi l'hanno fatto : La foto segnaletica di Carola Rackete, pubblicata ieri da alcuni siti, ha suscitato l'indignazione di molti. La più curiosa è stata quella del senatore Pd Davide Faraone (uno di quelli saliti a bordo della Sea Watch), che per deprecare la cosa non ha trovato di meglio che pubblicare a sua volta lo s