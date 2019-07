Calciomercato | le ultime trattative | testa a testa per Cutrone | l’Udinese prende

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019)ore caldissime per quanto riguarda ilsempre più nel vivo ed operazioni importanti ad un passo dalla conclusione. Tutti pazzi per, l’attaccante può lasciare il Milan per giocare con continuità, in particolar modo due i club pronti a mettersi al tavolo delle: si tratta di Torino e Fiorentina. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per il nuovo attaccante dell’Udinese, accordo raggiunto con Nestorovski, per il nero su bianco bisognerà attendere solo l’ufficialità della mancata iscrizioni del Palermo al campionato di Serie B,rà il posto di Okaka. Il Bologna prova a chiudere un doppio colpo: Kouame-Obiang. Il Brescia per l’attacco ha messo nel mirino Cerri, il Lecce continua ad essere attivissimo, i nomi sono: lo svincolato Silvestre, Chibsah e Acquah per il centrocampo. ...

DiMarzio : #Manolas @sscnapoli ultime cose in risoluzione oggi: @OfficialASRoma in attesa, per formalizzare la cessione entro… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Barella non cambia idea: le ultime ?? - TgrSardegna : ??#Calciomercato +++Accordo Cagliari-Roma. #Barella sta valutando. Lo annuncia il Presidente rossoblù Giulini, che d… -