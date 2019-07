Bimba di cinque anni morta annegata mentre faceva il bagno | è l’ennesima vittima di

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Unadioggi, poco prima delle 13,ilnel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. In base a quanto riferito, la piccola si trovava in compagnia di alcuni familiari e sarebbe: a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Ed è solo l’ultimo caso di annegamento avvenuto in questi giorni in Italia. Sempre oggi èper un malore a riva,stava passeggiando in spiaggia, una donna di 74residente a Vasto e originaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso). La donna stava facendo una passeggiata sul lungomare quando si è accasciata in acqua nei pressi del pontile. E’ stata notata dai bagnini in servizio in quel tratto di mare che hanno tentato inutilmente di rianimarla. Sul posto e’ giunta anche un’ambulanza con un medico ...

