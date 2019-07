A proposito di capitani coraggiosi

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Dunque, a quanto pare, le cose sarebbero andate più o meno così. Che il Governo ieri avrebbe varato il cosiddetto “assestamento di bilancio”. Che in buona sostanza avrebbe comunicato alle autorità europee che i conti erano diventati più “leggeri” perché s’era speso meno del previsto per quota 100 e reddito di cittadinanza. Che quindi si poteva considerare con meno severità quella procedura di infrazione che era apparsa fino a poche ore prima come uno spettro inesorabile lungo il nostro cammino. All’occorrenza facendo anche il Governo italiano un piccolo passettino all’indietro rispetto ai propri stessi proclami di qualche mese fa.Nel frattempo, prima Di Maio e poi Salvini avevano pensato bene di alzare i tacchi e lasciare la riunione, chi con una scusa, chi con un’altra. Tanto da ingenerare ...

runondown : A proposito di capitani minuscoli e Capitane Maiuscole! - vinzalb : @SforzoMinimo @Rosarioluca5 @matteosalvinimi Primo io non ha Capitani secondo come fa a sapere per chi voto terzo p… - g_digiac : @matteosalvinimi @GDF Con coraggio la Capitana 'fuorilegge' si sottoporrà al giudizio della magistratura al contra… -