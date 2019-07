Traffico Roma del 01-07-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀLUNEDI 1 LUGLIOORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLAFIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA INTERNA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE PER INCIDENTE DALLA SALARIA ALLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LAFIUMICINO E L’ARDEATINA PIU AVANTI DALLA PRENSTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA PER INCIDENTE E PERDA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST. SULLA PONTINA SI VIAGGIA IN CODA DA POMEZIA NORD A CASTELNO DIREZIONE CENTRO E DA TOR DE CECNI A VIALE OCEANO ...

In #A1, rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio A1-Var e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma