Migranti | oggi interrogatorio Capitana Carola | Procura chiede divieto dimora

Migranti : salta interrogatorio Rackete previsto per oggi : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Con l'arresto in flagranza di questa notte della comandante della Sea watch Carola Rackete è saltato l'interrogatorio previsto per oggi davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora Migranti : esposto Sea Watch a Procura - 27 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi. Sea Watch, esposto ong a Procura contro il Governo. Doppio attentato nella Capitale della Tunisia, 27 giugno 2019,

Migranti - aut aut Corte Strasburgo a Italia : entro oggi notizie su Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo Italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Migranti - l’aut aut della Corte Strasburgo all’Italia : entro oggi notizie sulla Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Cento Migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa : Cento migranti sono arrivati a Lampedusa nelle ultime ore, in tre diversi sbarchi forse legati a una stessa imbarcazione. 81 persone sono arrivate all’alba su un gommone, mentre due gruppi molto più piccoli, di 12 e 7 persone, sono arrivati

Papa : Migranti schiavi di oggi - no a muri : 14.12 Ci sono "nuove forme di schiavitù a cui sono sottoposti uomini,donne,bambini", "come milioni d'immigrati,vittime d'interessi nascosti,spesso strumentalizzati ad uso politico". Così il Papa, nel messaggio per la Giornata dei poveri. "Ai poveri non si perdona neppure la loro povertà, spesso sono trattati da rifiuti",dice Francesco."Ci sono ricchi che li depredano,come in una battuta di caccia"."Si possono alzare muri,sbarrare ingressi per ...

Non gli bastano vitto e alloggio : Migranti vogliono i soldi e pestano gli agenti : Gabriele Laganà Sette immigrati si sono barricati nel Cas di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, per protestare contro le nuove direttive ministeriali. Nel pomeriggio, un nigeriano ha aggredito alcuni poliziotti, ferendone due. Tensione alle stelle oggi nel centro di accoglienza a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Sette immigrati si sono chiusi all'interno della struttura impedendo l'accesso ai responsabili della ...

Fico : oggi festa per Migranti e romSalvini : "Mi fa girare le scatole..." : "Aver sentito il presidente della Camera dedicare la festa della Repubblica ai Rom mi ha fatto girare le scatole. Ma credo che abbia fatto girare le scatole a quelli che hanno sfilato. Il 2 giugno e' la festa degli italiani. Di legalita' nei campi Rom ce ne e' poca". Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, al termine della parata del 2 giugno. Segui su affaritaliani.it

Migranti - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Migranti : sequestro Sea watch - oggi interrogatorio comandante indagato : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Verrà interrogato oggi, a mezzogiorno, nei locali della Procura di Agrigento, Arturo Centore, il comandante della nave Sea watch 3, sequestrata domenica dopo lo sbarco di 47 Migranti a Lampedusa. Centore è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ier

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sea Watch - sbarcati 47 Migranti - 19 maggio - : Ultime notizie: i 47 migranti a bordo della Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ira di Salvini. Egitto, bomba contro bus di turisti.

Migranti - l'Ong schiera la nave : "Da oggi pattugliamo la Libia" : Claudio Cartaldo Mediterranea Saving Humans sfida ancora il ministro Salvini. Dopo la diffida ad operare, salpa per la zona Sar davanti a Zuara Ancora una sfida. Ancora le Ong. Mediterranea torna a lasciare i porti e salpa, dopo la diffida arrivata dalla Guardia costiera italiana. La Mare Jonio è infatti "partita questa mattina da Lampedusa" e si sta dirigendo vero il tratto di mare dove sono (o erano) solite stare le navi delle Ong. ...

I Migranti in protesta a Foggia : "Salvini - aiutaci a trovar lavoro" : Emanuela Carucci Extracomunitari del Cara e della Baraccopoli chiedono migliori condizioni di vita e più celerità nelle pratiche per il diritto d’asilo Sono circa quattrocento i migranti ospiti del Cara di Borgo Mezzanone e del ghetto confinante che manifestano a Foggia davanti alla villa comunale. I migranti chiedono migliori condizioni di vita, ma anche più celerità per ottenere il riconoscimento del diritto d'asilo. Tra i ...

Vaticano - Papa Francesco visita il centro profughi in Bulgaria : "Oggi il mondo dei Migranti è la nostra croce" : "Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è la croce dell'umanità". Papa Francesco ha visitato il centro di accoglienza profughi di Vrazhdebna, in Bulgaria, incontrando circa 50 persone tra bambini e genitori ospiti della struttura. "Molto bella la consegna al Papa dei disegni, il modo più natural