LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Seppi un set pari con Jarry | Giorgi

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31: Break di Novak Djokovic, che ora serve anche per il secondo set. 6-5 per il serbo. 15.30: Simona Halep sotto 4-2 nel secondo set con Sasnovich. 15.28:apre bene il terzo set tenendo il servizio. 15.25: L’argentino Mayer vince 14-12 il tiebreak del secondo set contro il lettone Gulbis. 15.24: Bella vittoria della slovacca Rybarikova, che supera in due set la bielorussa Sabalenka (6-2 6-4) 15.21: Alla finevince il secondo set. 10-8 per il cileno. Tutto da rifare per Andreas, che aveva vinto la prima frazione per 6-3. 15.20:annulla anche il terzo set point. 8-8 nel tiebreak del secondo set. 15.19: Andreasha sprecato anche un secondo set point. Adesso ne ha un terzo sull’8-7. 15.18 Ha vinto Karolina Pliskova. Vittoria in due set (6-2 7-6) sulla cinese Zhu. 15.17: Tiebreak super ...

