Inghilterra-Stati Uniti | Semifinale Mondiali calcio femminile 2019 | programma | orari e tv

LIVE Francia-Stati Uniti 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : la doppietta di Rapinoe spedisce gli States in semifinale contro l’Inghilterra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match Grazie per essere stati con noi in questa DIRETTA LIVE. Una buona notte In una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto tirata e vissuta sul filo delle emozioni, l’esperienza delle statunitensi alla fine fa la differenzA. A decidere, nel 2-1 ...