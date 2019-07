ECONOMIA CIRCOLARE Da Sogin e IAEA primo workshop per decomissioning nucleare

Promossa dall'Agenzia atomica dell'Onu la strategia della Sogin per l'ECONOMIA CIRCOLARE nello smantellamento nucleare : Sogin ha presentato il documento di analisi sulla sua strategia di economia circolare nella dismissione nucleari. L’occasione è stata il primo workshop internazionale sul tema dell’economia circolare nel decommissioning nucleare, organizzato dall’International Atomic Energy Agency (Iaea) che si è svolto dal 18 al 21 giugno. La strategia di Sogin - si legge in una nota - si muove su tre livelli: il riciclo dei ...

ECONOMIA CIRCOLARE : Consorzio ERP Italia raggiunge l’obiettivo UE annuale di raccolta batterie già nel primo semestre : Consorzio ERP Italia, tra i principali Sistemi Collettivi senza scopo di lucro che si fanno carico sull’intero territorio nazionale della gestione a norma di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e RPA (Rifiuti di Pile e Accumulatori), si conferma leader nel settore delle batterie e accumulatori portatili, superando l’obiettivo obbligatorio imposto dall’UE che impone la raccolta e o smaltimento di almeno il 45% ...

“La strada dell’ECONOMIA CIRCOLARE è già tracciata” : “La strada è tracciata ed è chiara. Con un fatturato di 88 miliardi di euro e oltre 575mila lavoratori impiegati, nel nostro Paese l’economia circolare è un processo ormai avviato e che già da molti anni ci vede fra i primi in Europa, per innovazione, per performance, per soluzioni“. Così Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente, in occasione di EcoForum, la Conferenza Nazionale sull’economia circolare dei ...

Eni Circular Networking Day - l’ECONOMIA CIRCOLARE fa rete : Costruire una rete di imprese impegnate nell’economia circolare che possano mettere a fattor comune esperienze imprenditoriali, progetti e opportunità di investimento. Offrire un contributo alla crescita di un sistema produttivo circolare basato sull’alleanza tra grande industria e Pmi. È l’obiettivo del “Circular Networking Day”, iniziativa organizzata da Eni in collaborazione con Confindustria e Maker Faire. All’invito di Eni hanno ...

Verso un'ECONOMIA CIRCOLARE del vino : È solo insieme e cambiando il nostro modello di economia e società che potremo vincere la sfida del clima e della sostenibilità. Oltre alla transizione dalle fonti energetiche fossili e inquinanti alle fonti rinnovabili e a un’economia decarbonizzata, serve proprio un cambio di paradigma. Dobbiamo passare da un modello lineare - fatto di consumo di risorse ed energia per la produzione di beni e servizi che vengono ...

Giornate della Ricerca di Corepla per l'ECONOMIA circolare : Si e' conclusa la seconda edizione delle "Giornate della Ricerca", promosse da Corepla e ospitate dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Riciclick Gse e Agrorinasce insieme per ECONOMIA circolare : Presentata presso l'auditorium del Gse, la quarta edizione del concorso Riciclick, che valorizza e promuove le visioni delle prossime generazioni

ECONOMIA CIRCOLARE - rigenerazione edilizia - accoglienza - politiche energetiche : i piccoli comuni diventano laboratori : Da piccoli comuni a smart land. Perché, anche se sul fronte dei redditi, dei livelli di istruzione e della diffusione della banda ultra larga i piccoli comuni italiani sono ancora penalizzati, sono in corso forti processi di cambiamento che hanno già dato risultati in termini di attrattività e densità imprenditoriale. Sono tante le storie di innovazione sociale e tecnologica, di integrazione e di turismo sostenibile, di Economia circolare, ...

ECONOMIA CIRCOLARE : a Cuneo si parla di recupero degli oli minerali usati : L’Economia circolare, con i cambiamenti che impone all’intero sistema produttivo, è divenuta recentemente argomento di grande dibattito, soprattutto dinnanzi alla sfida dei cambiamenti climatici che il pianeta è chiamato a fronteggiare. Un esempio concreto di applicazione dei principi di riutilizzo è quello della gestione dell’olio minerale usato. Si tratta di un rifiuto pericoloso che, però, se correttamente raccolto e trattato, genera numerosi ...

ECONOMIA CIRCOLARE - dal legno arriva un esempio virtuoso : Il riciclo del legno è diventato un vero esempio virtuoso di Economia circolare. Secondo gli ultimi dati diffusi da "Rilegno", ovvero il consorzio nazionale per il recupero e ricilo degli imballaggi di legno, l'attività è cresciuta del 7,74% lo scorso anno e oggi vale circa 1,4 miliardi di euro.Economia circolare e virtuosaComplessivamente, il riciclo è giunto a un volume di quasi 2 milioni di tonnellate raccolte e avviate al riciclo. Ancora più ...

Sostenibilità : le lumache ‘metodo Cherasco’ modello di ECONOMIA circolare : Gli allevamenti di lumache possono rappresentare un esempio virtuoso di economia circolare e il metodo Cherasco un modello replicabile a livello mondiale. L’istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco infatti ha adottato un disciplinare rigido ed efficace, ma soprattutto rivoluzionario in quanto permette un sistema di allevamento a ciclo naturale completo, che abolisce qualsiasi maltrattamento dell’animale, ma soprattutto fa ...

Torna Circonomìa - il festival dell’ECONOMIA CIRCOLARE e delle energie dei territori : Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi Circonomìa, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il ...

Dall’ECONOMIA CIRCOLARE alla gestione dei rifiuti : l’Italia potrebbe risparmiare 700 milioni : L’Italia potrebbe risparmiare oltre 700 milioni di euro all’anno in bollette su un totale di circa 10 miliardi. E’ la stima, dei ricercatori del Cesisp, dei costi del mancato ricorso, in alcune regioni, a impianti di trattamento e termovalorizzazione in sostituzione delle discariche. Sarà questo uno dei temi al centro del convegno annuale organizzato dal Cesisp, il Centro di Economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del ...