Concorso riservato scuola | prova scritta decisiva | l' orale per la posizione in graduatoria

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nellacon i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della, renderà difficoltoso l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 e il destino professionale di decine di migliaia di insegnanti. L'intesa avrebbe dovuto trovare attuazione nel primo veicolo normativo utile, il Decreto crescita, appena apto in via definitiva dal Parlamento. Tuttavia, dati i tempi di attuazione dell'accordo, le assunzioni nellacon i nuovi concorsi e i percorsi abilitativi non arriveranno prima di settembre 2020, con la conseguenza che nel ...

