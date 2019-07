ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Poco fa il Mattino on line ha dato la notizia di unin corso in un noto hotel di. Il quotidiano scriveva di un incontro tra De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli,Rodriguez e Jorge Mendes perre il contratto del colombiano con il club azzurro. Ebbene, è arrivata subito la smentita di Carlo, che con un tweet nega che asi stia mettendo la parola fine all’affare di calciomercato. Il presidente è infatti al momento in riunione con gli altri presidenti della Lega Serie a per un’assemblea. Ecco le parole disu Twitter: “Chiavelli ed Adl sono a Milano all’assemblea di Lega. Non mi pare abbiano il dono dell’ubiquità”. Chiavelli ed Adl sono a Milano all’assemblea di Lega. Non mi pare abbiano il dono dell’ubiquità. — Carlo(@Carlo) 1 luglio 2019 L'articoloper ladi...

SiamoPartenopei : De Laurentiis a Capri? Alvino smentisce: 'Il presidente e Chiavelli sono a Milano all'assemblea di Lega' - SiamoPartenopei : James a Capri con De Laurentiis, Alvino smentisce: 'ADL e Chiavelli sono a Milano e non hanno il dono dell'ubiquità' - napolista : Alvino smentisce: niente summit a Capri per la firma di James Lo scrive su Twitter: “De Laurentiis e Chiavelli sono… -