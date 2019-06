Venezia | barchino contro briccola | morta 12enne

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Claudio Carollo L'impatto con l'imbarcazione ha sbalzato la bambina fuori bordo. Trasportata d'urgenza in ospedale èper le gravi lesioni Oggi pomeriggio auna bambina di 12 anni èa causa delle gravi ferite riportate in un incidente con un. La piccola imbarcazione con quattro persone a bordo si è schiantatauna, i grossi pali di legno piantati sul fondale della laguna che servono a delimitare le vie d'acqua. Per la forza dell'urto la bambina è stata scagliata fuori bordo. Recuperata dall'acqua è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma sarebbedurante il tragitto. Dalle prime ricostruzioni riportate da Il Messaggero, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17.30 nella zona nord della Laguna, nei pressi di Punta Sabbioni. Oltre alle gravissime lesioni per l'impatto, la ragazzina ha subito un arresto ...

