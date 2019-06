RICATTO AD ALTA QUOTA | RAI 2 Streaming video del film con Dina Meyer

RICATTO ad alta quota : trama - cast e curiosità del film stasera su Rai 2 : Ricatto ad alta quota: trama, cast e curiosità del film stasera su Rai 2 Questa sera, su Rai 2, andrà in onda il film Ricatto ad alta quota. Diretto da Nadeem Soumah nel 2016, il thriller vede come protagoniste Dina Meyer e Victoria Pratt e ha inizio con l’omicidio di una giovane donna innocente per mano di un senatore. Unica testimone del terribile omicidio è una telecamera di videosorveglianza. Il video, che mostra chiaramente il ...