Napoli Manolas – I passaggi finali della trattativa

(Di domenica 30 giugno 2019) La Gazzetta dello Sport scrive in merito alo di Kostasal. Stando a quanto riportato dal quotidiano i contatti tra le parti sono assidui.– Giuntoli e Mino Raiola, agente del calciatore greco, si sono incontrati ieri a Montecarlo, siamo ai dettagli. Le cifre “Ci sono da mettere in chiaro diversi, a cominciare dai 2,7 milioni (dei 36clausola) che spettano al giocatore. E poi ci sono in ballo i soliti diritti di immagine, che il club tiene sempre per sé. Con la valutazione degli stessi e anche i bonus sui risultati. Infatti ilda un po’ sta usando questa strategia di mettere per iscritto ogni premio relativo ai risultati da raggiungere, in parte scorporandolo dalla parte fissa. Si lavora su una cornice di cinque anni di contratto, per un ingaggio da almeno 4 milioni netti, visto che con ...

DiMarzio : #Napoli - #Manolas, trattativa a oltranza: stasera un nuovo incontro ma c'è fiducia per chiudere tra stanotte e dom… - FabrizioRomano : Kostas Manolas al Napoli, affare fatto: 34 milioni (più 2 al giocatore) e la Roma farà una plusvalenza importante.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma e #Napoli, in definizione lo scambio per #Manolas e #Diawara -