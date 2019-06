MotoGp: Vinales trionfa nel Gp d'Olanda

Maverick(Yamaha) si aggiudica il Gp di.Lo spagnolo,al 22° successo in carriera (5° in) precede il connazionale Marc Marquez (Honda) e il debuttante francese Quartararo.Dovizioso chiude quarto, davanti a Morbidelli e Petrucci. Quartararo,partito in pole,viene passato da Rins che poi al 3° giro cade e si ritira.Al 6°giro Rossi,nel tentativo di recuperare dalle retrovie,scivola e finisce nella ghiaia.In testa si alternanoe Marquez.Nel finaleprende il largo e vince nettamente.(Di domenica 30 giugno 2019)