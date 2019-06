La poesia di Francesco De Gregori è «classica»

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Giovanni Gavazzeni Nel linguaggio comune la musica «» è la musica «colta» del passato, in contrapposizione a quella «leggera», contemporanea e di consumo. Entrambe le definizioni sono quanto meno antipatiche, e fuorvianti, come se la musica degli antichi fosse «pesante» e le canzoni «incolte». Per secoli a simili divisioni si era educati senza saperlo. Perfino nel mondo «classico» i frequentatori delle Società del Quartetto si sentivano più colti e aristocratici nel gusto rispetto a quelli che andavano all'opera popolar-plebea. Fin da bambino ho sentito canzoni a tutto spiano, ma non le avrei mai messe accanto alla musica. Mio zio, Nanni Ricordi, rabdomante di talenti e «discografico» di professione (un libro appena pubblicato dal Saggiatore, L'inventore dei cantautori, racconta la sua storia attraverso le voci di tanti artisti meravigliosi), mi ha insegnato che a ...

zerostelle : - francesco_s22 : La pagina facebook di @DiMarzio piena di gente che vuole un tqle pugnettone libero è poesia - nereodeblasio : VINCITORI VIII EDIZIONE PREMIO ANTIGONE 2019 SEZIONE B – POESIA IN VERNACOLO 1^ CLASSIFICATA : ‘O LIBBRO… -