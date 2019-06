Veretout-Napoli | trattativa in bilico | la data per la decisione Dovesse saltare

Gazzetta : Mercoledì Fiorentina e Napoli si incontrano per Veretout : Dopo aver chiuso per Manolas il Napoli passa alla trattativa per Veretout. C’è già un appuntamento in programma Mercoledì secondo la Gazzetta dello Sport. C’è anche il Milan sul calciatore francese, ma Veretout ha già espresso la sua preferenza per il club partenopeo, a maggior ragione dopo l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League. Anche la Fiorentina preferisce imbastire la trattativa con il Napoli perché Montella ...

Calciomercato - asse Napoli-Fiorentina : da Veretout a Inglese - tutti i nomi in ballo : asse di Calciomercato tra Napoli e Fiorentina, le due squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione, in particolar modo attivissima la società del presidente De Laurentiis. Per il centrocampo ritorno di fiamma per Veretout, finito nel mirino anche del Milan il club viola spinge per una cessione al club azzurro perchè interessata a diverse contropartite del Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Gazzetta : Se parte Diawara il Napoli può chiudere con Veretout : La partenza di Daiwara libererebbe un posto a centrocampo e potrebbe dare il la per accelerare con Jordan Veretout secondo la Gazzetta dello Sport. Il Napoli non è l’unico club sul francese, ma la meta partenopea è la più gradita, sia per la città che per la possibilità di giocare la Champions e mettersi in mostra. Il gioco della formazione di Ancelotti sarebbe l’ideale per Jordan permettendogli di esaltare le sue doti di copertura e ...

Pedullà : “Sfida Milan-Napoli per Veretout - dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” : Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj”. È corsa a due quindi per il centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli, dopo la partenza di Diawara e quella probabile di Marko Rog, vuole assicurarsi il giocatore per colmare il vuoto creatosi in mediana. E poi la ...

CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas - i dettagli del contratto : CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto CorSera – Napoli resta la prima scelta di Veretout. Manolas, i dettagli del contratto. Il centrocampista francese spera di accasarsi all’ ombra del Vesuvio e chiede alle altre pretendenti di aspettare. Mentre per Kostas Manola è tutto fatto e si attendono solo visite mediche e rispettivo annuncio. Di entrambe le questioni ne parla ...

Gazzetta : La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli : Il mercato come sempre riserva mille sorprese e colpi di scena come l’incastro tra Roma e Napoli di quest’anno. Dopo aver chiuso per il passaggio di Manolas le due società metteranno a punto anche il passaggio di Diawara in giallorosso. Questo significa che la Roma lascia al Napoli il difensore della Fiorentina Veretout. La Roma ha preferito Diawara per completare la sua difesa per la grande stima che Fonseca ha del difensore e anche ...

Gazzetta : manca un mediano in difesa - il Napoli torna su Veretout : Sembra oramai conclusa la trattativa co la Roma per Manolas e quindi messo al sicuro il quartetto dei centrali della difesa di Ancelotti con Koulibaly, Manolas, Maksimovic e Chiriches. Adesso bisogna concentrarsi sul mediano che , secondo i piani di De Laurentiis, potrebbe essere Veretout. Il calciatore della Fiorentina è da tempo sull’agenda di Giuntoli, ma la trattativa con la società toscana si era fermata, anche perché si erano ...

Pedullà : “Sorpresa Napoli - assalto a Veretout con 3 possibili contropartite” : Pedullà: “Sorpresa Napoli, assalto a Veretout con 3 possibili contropartite” Pedullà: “Sorpresa Napoli, assalto a Veretout con 3 possibili contropartite”. Dopo Manolas, che ormai sembra questione di giorni per chiudere, il Napoli si fionda sul ‘vecchio’ obiettivo per il centrocampo, in virtù anche della cessione di Diawara, che sembra ormai vicinissimo alla Roma, nell’ ambito dell’ operazione ...

Veretout preferirebbe il Napoli. A Roma ambiente troppo turbolento : Per Jordan Veretout la Fiorentina chiede 25 milioni circa. Sono tre i club interessati al centrocampista: Milan, Roma e Napoli. Per la Gazzetta dello Sport l’intenzione del francese – la sua preferenza – sarebbe quella di scegliere il Napoli. E per far sì che tutto vada come deve sarebbe anche disposto ad aspettare ancora qualche giorno, ovvero il tempo che serve al club di De Laurentiis per cedere Diawara e Rog. Le proposte di ...

Il Napoli perde terreno su Veretout che però si concede una vacanza in città : Jordan Veretout è stato avvistato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino. Poi è sparito con il manager Mario Giuffredi, per andare a cena fuori e discutere delle offerte ricevute per il suo futuro. Veretout è volato a Napoli per concedersi una vacanza. È già stato in città la primavera scorsa ed ha apprezzato molto l’atmosfera, tanto da tornarci. Sul centrocampista della Fiorentina c’è anche il Napoli, a cui piace da tempi non sospetti. E ...

Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata : il motivo : Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata: il motivo Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata. Il centrocampista francese della Fiorentina è arrivato nella tarda serata di ieri all’ aeroporto di Capodichino, dove ad attenderlo c’ era il suo agente Mario Giuffredi. Sono tante le voci sulla sortita del mediano nel capoluogo partenopeo, l’ edizione online de ‘La Gazzetta dello ...

Radio Marte - Veretout-Napoli : “Il giocatore è in città - ha chiesto all’ag. di mettere in stand-by altri club. Ultimatum di Giuntoli - spunta la data per chiudere…” : Trattativa Veretout-Napoli Il centrocampista , sarebbe ancora nel mirino del Napoli e, nonostante l’interesse concreto di altri club, potrebbe comunque finire in azzurro. Glii ultimi aggiornamenti sulla trattativa Veretout- Napoli. A parlarne è Raffaele Auriemma a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il giornalista ha dato un’importante notizia sul futuro del giocatore francese assistito ...

Sportitalia – Affare Veretout : senza cessioni il Napoli è fuori dai giochi. Il Milan pronto a chiudere. I dettagli : Veretout-Napoli, il Milan vuole chiudere subito Alfredo Pedullà giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato, sul proprio sito ufficiale dà le ultime notizie su Jordan Veretout: “Il Milan ha preannunciato la volontà di voler chiudere, pareggiando l’offerta della Roma anche per quanto riguarda le garanzie di un adeguamento importante in caso di qualificazione alla prossima Champions. Lunedì alle 13 è previsto un summit con la ...

Mattino su Veretout : la Fiorentina non tratta in attesa di una decisione del Napoli : C’è anche Veretout nel futuro del Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione del Mattino Mario Giuffredi vuole portare Veretout in azzurro, forte di un impegno con il ds Giuntoli che risale a maggio. Proprio per questo motivo la Fiorentina non si è potuta ancora sbilanciare e prendere in considerazione le offerte di Milan e Roma per il calciatore. La prossima settimana servirà per fare chiarezza: ma tutto dipende da Allan, perché è ...