agi

(Di sabato 29 giugno 2019) Il video dellodista facendo il giro del web, le immagini della sua villetta di Monza e l'eco di quelle urla contro chi stava operando il pignoramento sta rimbombando sulle bacheche social di tutta Italia. Quello chefino a pochi giorni fa,mai sottrarsi ai microfoni dei giornalisti, descriveva come un incubo è diventato una triste realtà. E sempre davanti alla stampaprosegue nello spiegare la situazione fino all'ultimo dettaglio, partendo da Asia Argento, considerata la vera colpevole della situazione “È lei che ha firmato lo sgombero della casa. Per sadismo, perché è cattiva. Lei non ha bisogno di soldi anche perché gliene ho dati talmente tanti…”, passando poi ai colleghi, ne cita tre in particolare: Vasco Rossi, Luciano Ligabue e Jovanotti, ai quali, fa capire lo stesso, avrebbe chiesto aiuto ma che si sarebbero rifiutati “hanno come ...

JTurandot : RT @Agenzia_Italia: Lo sfratto senza fine di #Morgan fa tappa ad Avellino - Agenzia_Italia : Lo sfratto senza fine di #Morgan fa tappa ad Avellino - Joseph1973 : @Kidsplace_it @LegaSalvini @matteosalvinimi Se un cittadino italiano disabile ha lo sfratto a causa dei condomini g… -