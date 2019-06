La marea rossa | il killer ambientale che ha fatto una strage | 174 delfini morti in un anno

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Sono ben 174 ifra luglio 2018 e giugno 2019 nel Golfo del Messico a causa della ‘’ di alghe che interessa l’area da tempo. Sonodella specie definita “a naso di bottiglia“, ovvero quelli più noti e più visto, perché si adattano in cattività e sono protagonisti negli acquari di tutto il mondo. Il dato è stato fornito dalla Noaa, l’agenzia nazionale oceani e atmosfera degli Stati Uniti, secondo la quale non sono soltanto i‘tursiupi‘ a subire le conseguenze delle alghe in eccesso. L’algaletale è una microscopica alga naturale chiamata “Karenia brevis” che produce una tossina in grado di colpire il sistema nervoso centrale di pesci, uccelli, mammiferi e altri animali. Questa tossina, quando si trova in alte concentrazioni, può scolorire l’acqua, che a volte cambia il suo ...

