Formula 1 – Leclerc euforico | Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali | Verstappen

Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc - Hamilton subito dietro : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere ...

Formula Uno : pole Leclerc in Austria : 16.14 La Ferrari di Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel Gp di Austria. Il 22enne monegasco, che già nelle prove libere aveva realizzato il miglior tempo, precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.Solo quarto crono per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Magnussen che però,a causa della penalizzazione, partirà al decimo posto. Sfortunato Vettel che, a causa di problemi alla sua Ferrari,non ...

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, in programma domani al Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche e il record della pista,

Formula 1 – I ferraristi sognano con Leclerc : il monegasco davanti a tutti nelle FP3 [TEMPI] : Leclerc regala un sorriso ai ferraristi: il giovane monegasco davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Manca sempre meno ormai alle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1. I piloti sono scesi in pista questa mattina per la terza e ultima sessione di prove libere, che vede ancora una volta Leclerc segnare il miglior tempo. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro ...

Formula 1 - Leclerc sorride dopo le libere in Austria : “giornata produttiva - abbiamo trovato la strada giusta” : Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per il comportamento della Ferrari nelle FP2, concluse al comando davanti a Bottas Charles Leclerc ha chiuso alla grande la prima giornata di libere sul circuito di Spielberg, piazzandosi davanti a tutti al termine delle FP2 del Gp d’Austria. photo4/Lapresse Un grande risultato per il monegasco, che ha espresso la propria soddisfazione per quanto mostrato in pista dalla sua SF90: ...

Formula 1 – Charles Leclerc è il più veloce nelle FP2 del Gp d’Austria : Hamilton 4° - male Vettel [TEMPI] : Charles Leclerc è il più veloce delle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Ferrari si piazza davanti a Bottas e Gasly. Quarto posto per Lewis Hamilton, delude Vettel che chiude ottavo Dopo le FP1 della mattina, nelle quali Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Austria. Nella seconda sessione di prove libere sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è Charles Leclerc a far ...

Formula 1 – Leclerc costretto ad ammetterlo : “Mercedes troppo veloci - ma proveremo a batterle finchè non sarà finita” : Charles Leclerc commenta il divario fra Ferrari e Mercedes: il pilota monegasco è consapevole del gap fra le due scuderie, ma non intende gettare la spugna Dopo l’ennesima doppietta Mercedes della stagione, arrivata sul circuito del Gp di Francia, la Ferrari si lecca le ferite e cerca di trovare il giusto approccio alla gara del gran premio d’Austria. In conferenza stampa Charles Leclerc ha ammesso di essere consapevole del gap ...

Formula 1 – Leclerc in Austria col sorriso : “in Francia parecchi progressi - ecco quale è il mio obiettivo” : Charles Leclerc fiducioso e ottimista in vista del Gp d’Austria: le parole del monegasco alla vigilia dell’appuntamento di Spielberg E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti hanno avuto pochi giorni per godersi un po’ di relax prima di prepararsi per scendere nuovamente in pista. Domani si terrà la conferenza stampa piloti del Gp d’Austria, mentre venerdì si disputeranno le prime due ...

Formula 1 – Jackie Stewart punzecchia Hamilton nel retropodio : il siparietto con Leclerc è esilarante [VIDEO] : Simpatico siparietto nel retropodio oggi al termine del Gp di Francia 2019: Jackie Stewart si complimenta con Leclerc e si prende gioco di Hamilton E’ andato in scena oggi pomeriggio il Gp di Francia: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo compagno di squadra e a Charles Leclerc, mentre Verstappen e Vettel hanno chiuso la loro gara rispettivamente al quarto e quinto posto. Una vittoria facile per Hamilton, che nel finale ha ...

Formula 1 – Leclerc - i miglioramenti della Ferrari e il duello con Bottas : “volevo fargli vedere che ero vicino” : Leclerc regala le uniche emozioni del Gp di Francia 2019: le parole del monegasco della Ferrari al termine della gara di Le Castellet Solo Charles Leclerc è riuscito oggi a regalare emozioni al Gp di Francia 2019: negli ultimi giri di una gara monotona e noiosa, il giovane monegasco della Ferrari ha provato a mettere in difficoltà Bottas, regalando una breve lotta per il secondo posto, al termine della quale però non è riuscito a superare ...

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 - strano team radio all’indirizzo di Vettel : Leclerc fa chiarezza in conferenza stampa : Il pilota monegasco ha spiegato in conferenza stampa il motivo del team radio rivolto a Vettel durante le qualifiche Terzo posto in griglia per Charles Leclerc, avvicinatosi alle Mercedes in qualifica senza però riuscire ad impensierirle. Un risultato comunque molto positivo rispetto a quello del compagno di squadra, solo settimo al termine di una prestazione non proprio da incorniciare. Photo4/LaPresse Durante le qualifiche, ha sorpreso ...