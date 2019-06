Era ora | ecco qua il supporto al lettore di impronte digitali per Microsoft OneDrive

Secondo il CEO di EA è ancora possibile usare le microtransazioni in maniEra intelligente : Nel panorama videoludico di oggi capita sempre più spesso di vedere politiche volte a trasformare alcuni giochi in veri e propri servizi, con l'uso (a volte spropositato) di microtransazioni, DLC, loot box, modelli free to play e molto altro ancora.Come riporta Segmentnext, molti esponenti del settore si sono dichiarati contrari a tali pratiche, tuttavia c'è un gruppo di aziende che continua a difendere queste politiche. Secondo il CEO di EA ...

Ancora tempErature record in Italia - due morti : Ancora temperature record in Italia, con la morsa del caldo che non accenna a diminuire e provoca un'ondata di malori che stanno riempiendo i pronto soccorso del Paese. Il caldo ha mietuto ieri due vittime. Si tratta di un operaio di 60 anni che ieri a Santarcangelo di Romagna (Rimini) mentre lavorava sul tetto di un cantiere edile e' svenuto per un malore, cadendo sul ponteggio. Soccorso dai vigili del fuoco che l'hanno portato a terra e ...

Coppa d’Africa - Sudafrica-Namibia 1-0 : i Bafana Bafana spErano ancora nel passaggio agli ottavi : Coppa D’AFRICA – Si è appena conclusa Sudafrica-Namibia, partiva valida per il gruppo D della Coppa d’Africa. Vittoria per i Bafana Bafana che sperano nella qualificazione. Prime fasi di studio tra le due squadre. La prima chance è per la Namibia con Hotto che spreca un buon contropiede. Al 25′ è ancora Hotto a rendersi pericoloso con una conclusione incrociata che fa la barba al palo. Nel finale è ancora la Namibia ...

Boxe - Francesco PatEra show! Demolito Hyland per ko - si conferma Campione d’Europa dei leggeri. Ora sogno Mondiale : Francesco Patera ha illuminato l’Allianz Cloud di Milano, ha Demolito il nordirlandese Paul Hyland Jr e si è confermato Campione d’Europa dei pesi leggeri. Il pugile italo-belga si è imposto per ko al sesto round dominando l’incontro in lungo e in largo, offrendo al pubblico dell’ex PalaLido un pugilato di rara bellezza caratterizzato da grande velocità, agilità, scaltrezza, rapidità e qualità tecnica dei colpi. Il 26enne ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia Era demolizione - non passerella dei politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Ponte Morandi - M5S contro Rainews24 : “Di Maio oscurato”. Il cdr : “La notizia Era la demolizione - non la passerella politici” : “La Rai oscura il Movimento 5 Stelle”, si legge nel primo piano del Blog delle Stelle. Il casus belli è la diretta di Rainews24 da Genova, in occasione della demolizione del Ponte Morandi: secondo i 5 stelle il vicepremier Luigi Di Maio è stato tagliato fuori dalle inquadrature. E il dibattito va anche oltre il blog: il senatore Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha dichiarato che “nel punto ...

Troppo caldo per lavorare - opErai sciopErano in fabbrica : Si sono fermati per il Troppo caldo questa mattina i lavoratori della Padana Tubi di Guastalla (Reggio Emilia). Hanno scioperato per un’ora dopo che le richieste di arrivare ad un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo, con particolare riferimento a queste giornate dove i picchi di temperatura rendono gli stabilimenti produttivi roventi per il Troppo caldo, non hanno prodotto alcun esito. Alla richiesta dei lavoratori che la ...

Caldo killer : anziano muore nel suo orto. Si sciopEra nel Reggiano : “Così non si può lavorare” : Un clochard di 57 anni è stato trovato morto nell'auto nella quale viveva nel Trevigiano. Anche in questo caso si sospetta che le altissime temperature di questi ultimi giorni abbiano causato il malore che ha ucciso il povero uomo. Intanto a Guastalla si protesta: gli operai vogliono un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo.Continua a leggere

Ponte Morandi - l'esplosivista : "Dovevo buttarlo giù nel 2003". La replica di Spea : "Era per nuovo ponte per servire la Gronda" : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, aveva avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe questo pomeriggio durante la conferenza stampa rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa.A stretto giro arriva la replica di Spea, controllata di Autostrade. “Il progetto di demolizione ...

Ponte Morandi - l'esplosivista : "Dovevo buttarlo giù nel 2002". La replica di Spea : "Era per nuovo ponte per servire la Gronda" : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, aveva avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe questo pomeriggio durante la conferenza stampa rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa.A stretto giro arriva la replica di Spea, controllata di Autostrade. “Il progetto di demolizione ...

Samuel dei Subsonica : "Ho subito un'opErazione al cuore. Ora sto bene" : Samuel, il leader dei Subsonica, è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore. Il cantante della famosa band torinese lo ha comunicato ai fan con un post su Facebook.“Non allarmatevi inutilmente – ha scritto Samuel - non vi ho detto nulla proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe”. Il musicista ha tranquillizzato tutti dicendo di non avere problemi e di essere pronto per il tour ...

Lady Gaga e Bradley Cooper ancora insieme e i fan spErano : I fan della coppia d'oro degli Oscar presto potrebbero vedere di nuovo insieme i loro beniamini al cinema in un film di fantascienza in cui Lady Gaga interpreterà il ruolo del grande amore del personaggio di Bradley Cooper. \\ Da quando è uscito "A Star Is Born", i fan vogliono assolutamente rivedere sullo schermo la coppia d’oro formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche i produttori spingono in questa direzione, certi che i due ...

Chi è Aurora Galli : carriEra - vita privata ed età dell’azzurra : Chi è Aurora Galli: carriera, vita privata ed età dell’azzurra Sabato 7 giugno è stato dato il via ai mondiali di calcio femminili, ospitati per l’occasione dalla Francia. Il torneo si disputa ogni 4 anni ed è curato dalla FIFA. Al momento i campioni in carica sono gli Stati Uniti che hanno trionfato nell’edizione precedente. La coppa mondiale del 2019 è giunta ai quarti, tutte le partite si disputeranno tra venerdì e sabato, ad eccezione di ...

Ponte Morandi - demolito il troncone est. Bucci : “OpErazione non ha uguali”. Conte : “Tragedia non può essere oscurata” : A Genova è stato abbattuto con l'esplosivo poco dopo le 9 e 30 il troncone est di Ponte Morandi. Per demolire le pile 10 e 11 del viadotto autostradale è stata utilizzata una tonnellata di esplosivo. L'implosione della struttura è stata leggermente ritardata rispetto all'orario previsto, le 9 esatte, perché alcuni residenti da evacuare non avevano ancora lasciato la propria abitazione. Una leggera brezza di mare ha soffiato nell'area di ...