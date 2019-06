Silvana De Mari condannata per diffamazione al Circolo Mario Mieli

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) “IlLGBT di Roma è intitolato a, cantore di pedofilia, necrofilia e coprofagia. Posso assumere che tutti gli iscritti provino simpatia per queste pratiche? O che almeno non ne provino nausea? Posso? E così tutto diventa lecito in quanto non è patologico, non è una malattia”. Per questa frase detta in un’intervista rilasciata al quotidiano La Croce,Deè stataperaggravata.Il Tribunale di Torino ha stabilito che la dottoressa e scrittrice di libri fantasy, che ipotizzò che gli iscritti aldi Cultura Omosessualedi Roma “provino simpatia” per “pedofilia, necrofilia e coprofagia”, dovrà pagare una multa di 1000 euro e un risarcimento dei danni che sarà stabilito dalla giustizia civile, oltre alle spese ...

