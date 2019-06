Il principe Carlo è già re delle spese di viaggio

Né Meghan né Kate : la "preferita" del principe Carlo è la nipote Zara Tindall : Né Meghan né Kate, la preferita di Carlo è Zara Tindall. La famiglia reale è uscita al gran completo al Royal Ascot 2019, la più famosa competizione di cavalli del mondo, e il rapporto affettuoso tra zio e nipote è apparso chiaro agli occhi di tutti.Il Sun ha interpellato un esperto di linguaggio del corpo, Judi James, e il biografo di Carlo, Rob Jobson, e la caporedattrice di Majesty, Ingrid ...

Principe delle balene! La gaffe di Donald Trump sul principe Carlo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è reso involontario protagonista di una gaffe su Twitter che coinvolge la royal family inglese, scatenando l’ilarità del popolo di Internet. Il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di battitura su un post di Twitter, rendendosi involontariamente protagonista di un epic fail che non verrà dimenticato tanto presto. A volte sono proprio le piccole distrazioni a ...

Il principe Carlo e Camilla per l'anniversario dello sbarco in Normandia - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Carlo e Camilla per l'anniversario dello sbarco in Normandia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia di commemorazione

Il principe Carlo convince Trump sul clima? "Credo ci sia un cambiamento" : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

Il principe Carlo e la visita in Irlanda del Nord - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Carlo e la visita in Irlanda del Nord 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Dalla visita istutizionale ecco gli scatti dal National Botanic Gardens

Il principe Harry furioso con il padre Carlo per Lady Diana! : Arriva dal passato un retroscena doloroso che racconta la rabbia di Harry nei confronti di Carlo dopo l’addio a Lady Diana. Come è noto fra padre e figlio non c’è mai stato un buon rapporto, soprattutto perché il secondogenito di Diana ha vissuto come un trauma la separazione dei genitori, vivendo sulla sua pelle la sofferenza di Lady D. A confermarlo Andrew Morton, giornalista e scrittore inglese, ma soprattutto amico della principessa ...

Il principe Carlo ha conosciuto (finalmente) il piccolo Archie - : Carlo Lanna A quindici giorni dalla nascita, il Principe Carlo finalmente abbraccia il piccolo Archie, il quarto nipote della famiglia Windsor Si è fatta attendere la visita del Principe Carlo al cottage di Harry e Meghan. Secondo quanto è stato riportato da Harper’s Bazar, anche se il piccolo Archie è nato lo scorso 6 Maggio, il nonno ancora non aveva fatto la conoscenza del nipote (e resta l’unico erede senza nessun titolo ...

Apre il B&B del principe Carlo : The Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeMentre stava per nascere il piccolo Archie, il Principe Carlo d’Inghiterra era in Scozia per gli ultimi preparativi del suo nuovo bed and breakfast extralusso. È il Granary Lodge, che Apre ufficialmente il 15 maggio nella tenuta del Castello di Mey nella contea di Caithness, che la Regina Madre comprò nel ...

Perché Archie potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo : Archie Harrison Mountbatten-Windsor è il primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan e per ora è soltanto settimo in ordine di successione al trono, ma potrebbe diventare principe grazie a nonno Carlo. Lo riporta, tra le varie testate, il Daily Mail.Il royal baby è per ora semplicemente “Master Archie” ma, stando a quanto afferma l’esperta della famiglia reale Patricia Treble, il piccolo Archie potrebbe ...

Scozia - il principe Carlo apre un b&b : Per molti è la soluzione più facile per arrotondare le spese. Stiamo parlando del bed and breakfast , in acronimo b&b, che negli ultimi anni è diventato anche il modo più facile ed economico per ...

Fu l’inizio della crisi! Lady Diana e il segreto nascosto al principe Carlo : C’è un segreto che Lady Diana ha tenuto nascosto per diverso tempo al marito, il principe Carlo. Oggi, a quasi 22 anni dalla morte della principessa del Galles, il biografo Andrew Morton lo ha rivelato, spiegando anche come quell’episodio fu, di fatto, l’inizio della crisi di un matrimonio solo all’apparenza da favola. Il giornalista e scrittore inglese, esperto di biografie di personaggi reali e vip, ha rivelato infatti che tutto iniziò nel ...