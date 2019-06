tuttoandroid

(Di venerdì 28 giugno 2019).26 applica il Material Theme alle icone degli avatar generici e rivela inoltre che il team è al lavoro sull'integrazione dellacon app di terze parti, in modo che le chiamate possano essere effettuate tramite il proprio numero. L'articolo.26lal’avatardeiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google Voice 2019.26 prepara la modalità guida e modifica l’avatar generico dei contatti - franciungaro : RT @Fra7russo: ??? Voice is the #future? ?? Vi piacerebbe fare un bonifico chiacchierando con l'assistente vocale di #Google? ?? È proprio i… - IlMattinoFoggia : RT @Fra7russo: ??? Voice is the #future? ?? Vi piacerebbe fare un bonifico chiacchierando con l'assistente vocale di #Google? ?? È proprio i… -