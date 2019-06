Google Messaggi testa i filtri alla Snapchat | eccoli in anteprima

I messaggi RCS sono una realtà in Francia e Regno Unito - con Messaggi Google e Pixel : Messaggi Google è ora in grado di gestire i servizi RCS in Francia e nel Regno Unito, anche se per ora funziona esclusivamente sugli smartphone Pixel. L'articolo I Messaggi RCS sono una realtà in Francia e Regno Unito, con Messaggi Google e Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi si prepara a ricevere due nuove funzioni : eccole in anteprima : Nonostante la riservatezza delle due funzionalità in test su Google Messaggi il lavoro di un membro di XDA è servito per attivarle in anteprima

Italia bersagliata da virus informatici e messaggi di pirati che sfruttano i servizi Google : I virus informatici continuano a colpire in Italia, e secondo la divisione Research dell’azienda Trend Micro esperta in protezione, nel mese di aprile l’Italia è stata il terzo Paese al mondo più colpito da attacchi malware. Gli attacchi rivolti all’Italia e bloccati da Trend Micro sono stati in totale 2.456.210, una terza piazza su un podio tutt’altro che lusinghiero, dietro a Giappone e Stati Uniti, rispettivamente al primo e al ...

Ecco le novità in lavorazione per Google Messaggi dalla versione 4.4 : In attesa del blocco dello spam e il vero supporto RCS universale per tutti, Google Messaggi sta per ricevere alcune nuove funzionalità. Un teardown dell'ultimo aggiornamento mostra che il team di Google sta testando una nuova integrazione di Google Assistant nella schermata degli allegati e che Federated Learning sta crescendo in Gboard, inoltre ci sono anche le notifiche di promemoria per non dimenticarsi dei Messaggi ricevuti.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...

Chat e funzioni RCS su Google Messaggi? Ora l'app mostra lo stato della connessione : Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.4 e inizia a mostrare ad alcuni utenti lo stato della connessione RCS: in questo modo permette di verificarne il corretto funzionamento dalle impostazioni.

Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant - un po' come avveniva su Allo : Con la versione 4.4 dell'app di Messaggistica Google Assistant è una presenza discreta all'interno delle conversazioni

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale doodle di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

