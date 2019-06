G20 | Trump e Xi Jinping protagonisti del vertice di Osaka e Putin comprimario di lusso

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) G20. Oggi e domani si stanno riunendo a, in Giappone, i leader delle venti potenze economiche mondiali. Stiamo parlando degli Stati che, da soli, producono circa l’85% dell’economia del pianeta. Il forum, che si tiene ogni anno, è soprattutto un'occasione perché i capi di governo si vedano ed affrontino a quattr’occhi i loro diverbi politici ed economici. Da questo punto di vista la materia del contendere è sempre stata abbondante. In teoria i 20 “grandi” rappresenterebbero i 19 paesi più industrializzati del globo + la Ue. In realtà, sono ammessi tra i 20 anche Argentina e Sudafrica, al posto di Spagna e Paesi Bassi. Questi partecipano solo come osservatori. Osservatori sono anche i presidenti di due organizzazioni panafricane. La Ue è rappresentata sia dal Presidente del Consiglio europeo che di quello della Commissione europea. In pratica, per un motivo o per l’altro, a...

