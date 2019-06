E-Way - Sul lago di Garda il car sharing con le Renault Zoe

PestAWay Mini Pocket : opinioni sull’antizanzare portatile - come funziona - prezzo - dove trovare in farmacia e online : PestAway Mini Pocket è il nuovo anti-zanzare portatile che si presenta nel mercato come un sistema innovativo per affrontare la dura lotta contro insetti e roditori. Questi animali, soprattutto le tanto temute zanzare, si concentrano specialmente nella stagione estiva quando l’afa e il caldo ricreano l’habitat ideale di queste piccole speci, la cui presenza risulta però indesiderata all’uomo. Le persone ricorrono a svariati rimedi pur di porre ...

AWay : The Survival Series : l'avventura ispirata ai documentari sulla natura si mostra in un nuovo video gameplay : Away: The Survival Series è stato mostrato per la prima volta all'evento PlayStation State of Play dello scorso mese e promette un'avventura in stile documentaristico in cui si gioca nei panni di uno scoiattolo volante. Ora lo sviluppatore Breaking Walls ha annunciato che saremo in grado di assumere il ruolo di altri animali e ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay, riporta videogamer.Il video, visibile qui sotto, mostra alcune delle ...

Uomo accoltellato sul set del film di Anne HathaWay : Dramma sul set di "The Witches". Il 19 giugno una persona dello staff è stata pugnalata alla nuca. L`aggressore, un 54enne, è stato subito arrestato. Il fatto si è svolto sotto gli occhi di molti membri della troupe, presso gli studi della Warner Bros vicino a Londra. Protagonista del film è l`attrice Anne Hathaway, non è noto se la 36enne fosse presente. La Warner ha sospeso per quale che tempo le riprese della pellicola tratta dal romanzo di ...

Matera 2019 A Giugno il Festival BreadWay - un viaggio internazionale sulle vie del pane tra cultura - arte e design : ... a 5 minuti dal centro e da i Sassi di Matera, si animerà per riscoprire la convivialità, il piacere dello stare insieme, in nome del pane, attraverso performance artistiche, spettacoli, ...

Anne HathaWay riceve la stella sulla Walk of Fame : Anne Hathaway entra ufficialmente nella celeberrima Walk of Fame : anche l'attrice di New York è stata degnamente celebrata con una sua personalissima stella. Come ha sostenuto la stessa Anne, l'...

Sul Fatto del 6 maggio – L’inchiesta : SkyWay - cosa c’è dietro la promessa di “ricchezza facile”. Il dossier : Terrapiattisti : La tecnologia è controversa, ancor più sospette le modalità di raccolta dei fondi. Anche in Italia è sbarcata SkyWay, società con testa in Bielorussia e cassaforte ai Caraibi che promette munifici dividendi a chi finanzia il sistema di trasporto ideato dall’inventore Anatoly Yunitskiy, ossia un treno veloce che viaggia a 15 metri di altezza. I russi l’hanno bocciato, gli indiani pure, gli scecchi si permettono il rischio. Da noi, diversi ...

Hoverboard e segWay elettrici - da chi e dove possono essere guidati : tutto quello che c’è da sapere sulle regole per la micromobilità elettrica : Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di Hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezzi elettrici che stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potranno essere regolamentati, alla ...