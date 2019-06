Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inchiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...

Un allenatore di basket condannato per Abusi su una tredicenne si è suicidato : Si è ucciso stamane un allenatore di basket che ai primi di giugno era stato condannato a 5 anni dal tribunale di Cagliari per violenza sessuale nei confronti di una sua allieva minorenne, che aveva meno di 14 anni all'epoca dei fatti. L'uomo, 40 anni, non ha retto allo scandalo e si è tolto la vita nella sua abitazione nel Medio Campidano, nel sud della Sardegna. Il corpo è stato scoperto dai genitori, che hanno subito chiamato 118 e ...

Reggio Emilia - falsi documenti e Abusi sui bambini per darli in affido : I bambini erano allontanati dai genitori legittimi, magari in difficili condizioni sociali ed economiche, e affidati altri. Per fare in modo che venissero tolti alle famiglie venivano costretti a sedute con terapeuti che alteravano la loro memoria creando falsi ricordi di abusi sessuali. E lo facevano ricorrendo a false relazioni, ma anche impulsi elettrici e altri metodi per alterare la memoria dei bambini. Dietro al traffico di bambini ...

Stanca degli Abusi ragazzina tentò il suicidio! 12 anni al padre pakistano : La ragazzina si gettò dalla finestra a causa della disperazione dopo che il padre abusò di lei per anni, fin da quando era bambina. È successo a Prato. Aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra perché era disperata dopo tutti gli abusi subiti dal padre pakistano. Una storia tragica questa di Prato che ora si è conclusa con la condanna a 12 anni per abusi sessuali a carico dell'uomo.-- Le violenze sono andate avanti per ...

Napoli - l'ultimo biglietto del professore suicidatosi ?dopo le accuse di Abusi : Francesca Bernasconi L'insegnante, prima di spararsi, ha lasciato un messaggio alla moglie e ai figli Ha lasciato un biglietto alla moglie e ai figli, prima di salutarli per sempre. Nessun cenno a chi lo aveva accusato di abusi. Così, l'inchiesta sul professore di matematica del liceo Vico di Napoli è destinata a chiudersi, senza che si arrivi mai a stabilire la verità. Infatti, come ricorda il Corriere della Sera, l'articolo 69 del ...

Napoli - suicida il prof arrestato per Abusi sessuali su due studentesse : Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola il docente di matematica di un noto liceo classico di Napoli arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver abusato due studentesse all’epoca dei fatti quindicenni.L’uomo, 53 anni, era ai domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo. Sul posto è giunto il pm di turno.

Castellammare del Golfo - si suicida autista accusato di Abusi sessuali su minore : Si toglie la vita l’uomo originario di Castellammare del Golfo arrestato lo scorso anno per violenza sessuale su minorenne. Dietro all’estremo gesto forse ci sarebbe il peso di un’accusa fin troppo infamante da reggere. L’uomo, 59 anni, si è tolto la vita dentro la sua abitazione della cittadina trapanese. L’uomo, un ex autista del trasporto pubblico, al momento si trovava al regime dell’obbligo di dimora ed ...

Noa Pothoven non è morta per eutanasia : si è suicidata a 17 anni dopo Abusi sessuali - una storia che fa riflettere : In questa settimana, i giornali di tutto il mondo hanno diffuso la triste storia di Noa Pothoven, ragazza olandese che ha scelto di morire a 17 anni dopo la sofferenza ritenuta “insopportabile” per via di depressione, stress post-traumatico e anoressia in seguito a ripetuti abusi sessuali subiti quando era ancora una bambina. La vicenda ha fatto il giro del mondo perché in un primo momento era circolata la notizia che Noa avesse ottenuto ...

Festival dei Matti di Venezia - in un docufilm la storia e gli Abusi di Giorgio Coda sui pazienti psichiatrici : “L’elettromassaggio era una vera tortura, come una folgorazione continuata a intensità crescente, che produce una vibrazione terribile al cervello e la sensazione di impazzire, nonché uno scintillamento continuo di luminosità: un veder le stelle. Durante l’applicazione, Coda mi diceva delle parole ironiche: Ti piace questo avvocato? Vedrai che dopo questo lavorerai”. Questa di Edoardo P. è una delle drammatiche testimonianze contenute nel libro ...

Maestro di asilo di Lamezia Terme arrestato per Abusi sui minori : Un insegnante di una scuola materna, di 64 anni, è stato arrestato a Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.È scattata dopo la denuncia di una madre che aveva ricevuto le confidenze della propria bambina l’indagine del personale del ...