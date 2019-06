Voglio essere arrestata Esaudito l' insolito desiderio di una 93enne

George Soros e altri miliardari americani Vogliono essere tassati di più : George Soros (foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images) Manca ancora un anno e mezzo alle presidenziali americane del 2020 e già si parla di quale dovrebbe essere il programma del nuovo inquilino della Casa Bianca. Un gruppo di miliardari, tra i quali spiccano George Soros e il cofondatore di Facebook Chris Hughes, ha invitato tutti i candidati a imporre una tassa sui super ricchi come loro. “L’America ha l’obbligo morale, etico ...

Milan - che entusiasmo Giampaolo : “essere qui è grande opportunità. Voglio una squadra bella e vincente” : Marco Giampaolo entusiasta all’idea di iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan: il nuovo allenatore rossonero vuole una squadra che giochi un bel calcio e che sia anche vincente Negli ultimi giorni, ultimato l’addio con Rino Gattuso, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore. La società rossonera ha scelto un profilo d’esperienza, in grado di far giocare bene la squadra ...

Ciclismo - Chris Froome parla dopo l’incidente : “Sono fortunato a essere qui. Voglio tornare al top” : Chris Froome ha parlato per prima volta dopo il bruttissimo incidente di mercoledì al Giro del Delfinato, il britannico era caduto durante la ricognizione della cronometro procurandosi la frattura di femore destro, gomito destro, collo e alcune costole. Il capitano del Team Ineos si è dovuto sottoporre a un’operazione di otto ore, ha perso due litri di sangue e dovrà restare in ospedale per addirittura sei settimane, serviranno poi sei ...

Elezioni europee - l’indagata Lara Comi : “No a incarichi politici - Voglio essere libera di difendermi dalle accuse” : Silvio Berlusconi le ha chiesto di restare, Lara Comi ha rinunciato. Motivo? Vuole essere libera da ruoli politici per difendersi dalle accuse di finanziamento illecito e truffa per cui è indagata nell’inchiesta sulle presunte tangenti in Lombardia. O, almeno, questa è la versione che i diretti interessati hanno consegnato alle agenzie di stampa. Candidata per Forza Italia alle Elezioni europee nella circoscrizione Nord Ovest, ...

Che tempo che fa - il saluto boldriniano di Fabio Fazio a Rai 1 : "Come Voglio essere considerato" : Ultima puntata di Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa, quella di domenica 2 giugno. E il conduttore lo ricorda in apertura della puntata: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2", ha affermato. La vicenda è nota: dopo mille polemiche ed attacchi politici, in primis da parte di Matt

"Il mio uomo ideale deve essere sensibile. Voglio Sanremo e agli italiani dico : l'Europa è troppo importante per noi" : È un venerdì sera di una primavera che fatica a sbocciare. Siamo nei corridoi di via Asiago 10, nella sede romana di Radio Rai. Arriviamo in anticipo e la tappa alla toilette è d’obbligo. Proprio nell’antibagno incontriamo lei, Myss Keta, con cui abbiamo l’appuntamento per un’intervista. “Piacere Myss”, piacere nostro. La scena sembra tratta da un film: un incontro casuale nel bagno di un ...

Dal futuro all’encomiabile rinuncia - la richiesta di Gattuso : “non Voglio essere elogiato” : Le sensazioni di Gennaro Gattuso a qualche giorno dal suo addio al Milan: le parole dell’ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso non è più allenatore del Milan: l’ex calciatore ha detto addio alla società rossonera da qualche giorno e, oggi, è tornato a parlare dell’affetto per il club e non solo. Lapresse “Il Milan è qualcosa che mi rimane sempre dentro, mi ha dato un’enorme possibilità sia da allenatore che da ...

Imma Battaglia e le critiche per l'abito maschile alla nozze con Eva Grimaldi : «Donna come Voglio io - pago l'essere omosessuale : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate con una cerimonia organizzata dal wedding plenner tv Enzo Miccio, ma la Battaglia ha ricevuto diverse critiche sui social per via dell?abito...

Imma Battaglia e le critiche per l’abito maschile alla nozze con Eva Grimaldi : «Donna come Voglio io - pago l’essere omosessuale : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate con una cerimonia organizzata dal wedding plenner tv Enzo Miccio, ma la Battaglia ha ricevuto diverse critiche sui social per via dell’abito indossato proprio il giorno delle sue nozze, definito troppo maschile. Le critiche però non sono piaciute alla diretta interessata: “Dietro a queste affermazione c’è l’omofobia – ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a “Fanpage.it” – Io non sono un uomo, ...

Su Instagram tanti uomini Vogliono essere i money slave di Hoara Borselli : L'attrice e conduttrice tv Hoara Borselli, dopo aver rivelato in una intervista di avere tanti ammiratori sui social che la implorano di diventare i suoi "money slave", ha detto di sentirsi più a suo agio con se stessa oggi rispetto a quando era molto più giovane. In una intervista rilasciata a “I Lunatici" su Radio 2, Hoara Borselli ha rivelato : "Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate, ora ci ...

Eliana Michelazzo racconta la verità sul suo "fidanzato fantasma" Simone Coppi : "Non Voglio pensare che dietro quel profilo ci possa essere Pamela Perricciolo" : "Colei che fino alla settimana scorsa è stata qui a difendere Pamela Prati. Stasera dirà la sua verità"Con queste parole, Barbara D'Urso ha anticipato, a inizio puntata, quello che è considerato la svolta della storia tra Pamela Prati e il fantomatico Marco Caltagirone.prosegui la letturaEliana Michelazzo racconta la verità sul suo "fidanzato fantasma" Simone Coppi: "Non voglio pensare che dietro quel profilo ci possa essere Pamela ...

Boxe – Deontay Wilder shock : “posso uccidere il mio avversario ed essere pagato - Voglio sfruttare questo diritto” : Deontay Wilder torna a fare scalpore. Il pugile americano svela di volersi riservare il diritto di uccidere un suo avversario sul ring ed essere pagato “Spero un giorno di avere un morto nel mio record“, con queste parole, qualche mese fa, Deontay Wilder aveva scioccato il mondo della Boxe. L’imbattuto campione Wbc dei pesi massimi da quasi due anni e mezzo, capace di mettere ko 39 avversari in 40 vittorie, è tornato a ...

'Mentre ero via' : i fan Vogliono la 2^ stagione - ma potrebbe essere un capitolo chiuso : Giovedì 9 maggio si è conclusa la prima stagione della serie televisiva 'Mentre ero via' che ha visto come protagonista l'attrice Vittoria Puccini. Il debutto di questa fiction è avvenuto alla fine del mese di marzo e gli autori hanno sottolineato il legame con il prodotto televisivo. Si è formata una coppia molto amata e apprezzata dal pubblico, quella composta da Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: aspetti che potrebbero rappresentare validi ...

Gossip - Pamela Prati mostra Mark Caltagirone su IG e poi dice : 'Tutti Voglio essere me' : Nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le sue chiacchierate nozze, Pamela Prati ha deciso di regalare un nuovo interessante spunto di discussione agli appassionati di Gossip. Sul profilo Instagram della soubrette, è stato caricato un video nel quale la donna inquadra le braccia e parte del viso di Mark Caltagirone (l'imprenditore è stato taggato nel post) impegnato alla guida. La sarda, inoltre, ha replicato indirettamente alle tante ...