The Sinking City | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quest’oggi vi porteremo su un’isola dove una tempesta perpetua non è l’unico strano avvenimento, ci stiamo naturalmente riferendo alladi The, dopo aver messo le mani sul titolo in Anteprima, anticipandovi che sarà disponibile da oggi. TheIn Thevestiamo i panni di un detective, tormentato da visioni ed allucinazioni che mettono a serio rischio la propria salute mentale. Convocato su un’isola per risolvere un misterioso caso, il detective si troverà coinvolto nel corso dell’avventura in misteri oscuri ed avvenimenti al limite della realtà. L’avventura è un richiamo a H. P. Lovecraft, le cui opere riuscivano a trasportare il lettore nel racconto, grazie all’immersività offerta nella cura dei dettagli. The...

