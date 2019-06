Semifinali Europei Under21 2019 | Germania-Romania e Spagna-Francia | orari | programmazione

Rai Sport - Europei Under 21 Semifinali Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dopo l'eliminazione degli azzurrini di Gigi Di Biagio (a cui sono seguite le dimissioni dello stesso ct), l'Europeo Under 21 arriva al penultimo atto: quello delle Semifinali. Nella prima i campioni in carica della Germania affrontano la sorpresa Romania, che conquista le Semifinali alla sua seconda partecipazione ad una fase finale. La Spagna, invece, ha partecipato a tre delle ultime quattro fase finali e sfida la Francia, qualificata come ...

Calcio - Semifinali Europei Under 21 : la Francia prova a sorprendere i favoriti spagnoli : A poche ore dal pareggio nell’incontro finale del Gruppo C contro la Romania, che ha consegnato a entrambe le squadre le chiavi della semifinale e soprattutto il pass per Tokyo 2020, la Francia è stata sorteggiata per affrontare domani, giovedì 27 giugno 2019 al Mapei di Reggio Emilia la Spagna di Luis De La Fuente che ha sopravanzato ed eliminato gli azzurrini di Luigi Di Biagio. Indubbiamente stiamo per assistere a un incontro di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : il tabellone delle Semifinali. Date - programma - orari e tv : Spagna-Francia e Germania-Romania saranno le semifinali degli Europei Under 21 di Calcio 2019, giovedì 27 giugno si giocheranno due partite molto accese e vibranti che metteranno in palio i pass per l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria. Le Furie Rosse hanno vinto il gruppo A nonostante la sconfitta all’esordio contro l’Italia e ora se la dovranno vedere con i transalpini che hanno passato il turno come ...

Europei Under 21 calcio 2019 - l’Italia guarda Francia-Romania e spera. Gli azzurri si qualificano alle Semifinali se… Rischio biscotto : Serata di fuoco per l’Italia, bisogna guardare Francia-Romania e sperare. Si devono incrociare le dita e aspettare un risultato favorevole per potersi qualificare alle semifinali degli Europei Under 21 di calcio 2019. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo A al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3 (6 gol segnati), dunque per poter proseguire la propria avventura nella rassegna continentale come miglior seconda è ...

Calcio - Europei Under21 : Italia e il sogno Semifinali appeso ad un filo. Di Biagio il principale responsabile? : Ammettiamolo, serve un miracolo. L’avventura agli Europei Under21 dell’Italia di Calcio di Luigi Di Biagio è quasi certamente giunta al capolinea. Un incrocio di combinazioni infinite dovrebbe infatti consentire alla Nazionale di accedere alle semifinali da miglior seconda (clicca qui per saperne di più). Una selezione che si presentava a questa rassegna continentale, tra le mura amiche, con i favori del pronostico, avendo fatto ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Francia-Croazia 1-0 : Dembelé decisivo - Galletti vicini alle Semifinali. Risultato negativo per l’Italia : La Francia ha sconfitto la Croazia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serravalle e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: i Galletti salgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali, nell’ultima ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Romania-Inghilterra 4-2 : partita pazza nel finale - Coman e compagni vicini alle Semifinali : La Romania ha sconfitto l’Inghilterra per 4-2 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, allo Stadio Manuzzi di Cesena la tricolore ha vinto una partita estremamente vibrante e appassionante che si è accessa negli ultimi 20 minuti con continui ribaltamenti di fronte. I ragazzi di coach Radoi hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver battuto la Croazia all’esordio e si sono portati al Comando ...

Europei Under 21 calcio 2019 : l’Italia si qualifica alle Semifinali se… Tutte le possibili combinazioni : L’Italia è con le spalle al muro agli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 e ora la strada verso le semifinali della rassegna continentale si è complicata terribilmente. I ragazzi di Gigi Di Biagio devono assolutamente battere il Belgio nell’ultima partita in programma sabato 22 giugno (ore 21.00) e poi devono sperare in un risultato favorevole dall’incontro tra Spagna e ...