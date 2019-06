L'oroscopo dell'amore per i single - 27 giugno : Scorpione ottimista - Capricorno scrupoloso : Gli aspetti planetari incoraggiano i segni zodiacali a raggiungere la felicità amorosa e concretizzare le storie sentimentali, elargendo dei consigli nelL'oroscopo dell'amore single. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì segno per segno. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna presente nel vostro segno vi rende molto irritabili ma dovrete capire che questo non è l'atteggiamento giusto per approcciarsi alle nuove ...

Oroscopo estate Scorpione : aumento delle finanze e probabili promozioni professionali : L'estate per i nativi sotto il segno dello Scorpione sarà caratterizzata da un notevole rialzo delle finanze, con un incremento dei guadagni. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale invece, dovrete lavorare a lungo per cercare di ripristinare il vostro rapporto di coppia. Ciò nonostante, se vi impegnerete a fondo, riuscirete nel vostro intento e ad avanzare una proposta per voi importante. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per ...

Oroscopo del 27 giugno : bene il lavoro per lo Scorpione : L'ultima settimana del mese sta per volgere al termine. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i segni per la giornata di giovedì 27 giugno 2019. Ariete: con la luna nel segno, vivrete un buon momento, soprattutto nella parte iniziale della giornata. In campo amoroso vi sentite particolarmente forti e pronti a vivere delle belle emozioni con il partner....Continua a leggere

Oroscopo 16 luglio : qualche successo nelle finanze per il Leone - Scorpione in rialzo : La giornata di martedì 16 luglio i nativi del segno dei Pesci daranno molto più rilievo all'aspetto economico del loro lavoro rispetto all'ambito relazionale, mentre il Cancro ancora sotto l'influenza di Venere e Mercurio sarà alquanto distratto in ambito lavorativo. La Vergine e lo Scorpione cominceranno finalmente ad uscire dal “cono d'ambra” di questi giorni fatto di stress ed ansie, aprendosi così alle amicizie e al partner. Di seguito, le ...

Oroscopo Scorpione - luglio : novità in amore - prudenza sul lavoro : Il mese di luglio 2019 porterà delle novità all’interno della vita dello Scorpione, ma non mancheranno le tensioni e i momenti di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie ed accusare leggeri fastidi fisici durante il corso dell’intero mese. In amore è un buon momento, si possono prendere decisioni importanti e fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro invece gli ...

Oroscopo 26 giugno : buon momento per Toro e Scorpione : In arrivo una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle di mercoledì 26 giugno 2019? Di seguito, l'Oroscopo che riguarda il lato sentimentale, quello salutare e lavorativo dall'ariete ai pesci. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: con la luna nel segno vivrete dei bei momenti sia a livello sentimentale che lavorativo. Ci saranno molte cose da fare, cercate di impegnarvi al meglio per raggiungere i risultati ...

L'oroscopo di domani 24 giugno : Vergine creativa - Scorpione confuso : L'oroscopo di lunedì promette maggiori sicurezze sia in ambito lavorativo che in amore, aiutando ciascun segno zodiacale a progredire per concretizzare il presente e costruire un futuro migliore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di lunedì Ariete: in ambito lavorativo vi accorgerete che non potrete fare progetti di lunga data perché tutto muta in modo improvviso. Buono l'amore con Venere in sestile, anche se ...

Oroscopo del 25 giugno : finanze in rialzo per Cancro e Scorpione : Martedì 25 giugno 2019 troviamo la Luna in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Nettuno nei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Mercurio, Marte, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno nel segno del Cancro mentre Venere si troverà nell'orbita dei Gemelli. finanze in rialzo per il Cancro Ariete: nervosi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi con i numerosi Pianeti nell'Elemento Acqua ...

Oroscopo 24 giugno : per lo Scorpione recupero sentimentale : Una nuova settimana, l'ultima del mese di giugno, prende il via. Dopo un weekend importante per alcuni segni e di calo per altri, comincia un nuovo periodo del mese. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 24 giugno 2019 e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: questa giornata vi chiederà di essere prudenti in amore. Un ...

James Marsden e Whoopy Goldberg possibili protagonisti di L'Ombra dello Scorpione tratto da Stephen King : In ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata ma sembra che l'adattamento di The Stand - L'Ombra dello scorpione romanzo di Stephen King stia iniziando a prendere forma.CBS All Access ha annunciato il progetto della limited series (o miniserie per dirla all'italiana) de L'Ombra dello scorpione lo scorso gennaio e sembrava che la produzione dovesse iniziare in primavera. Ma trascorsi sei mesi dall'annuncio non si erano avute più ...

L'oroscopo del 22 giugno : Ariete entusiasta - Scorpione stanco : L’oroscopo del 22 giugno è pronto a svelare l’andamento della giornata di sabato. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Nella giornata di sabato avrete modo di essere più entusiasti in amore. Non saranno, però, le vostre ore migliori sul posto di lavoro, quindi datevi per malato. Toro – In questa giornata dovete cercare di mantenere un atteggiamento ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : vacanze per Scorpione - consigli per la Bilancia - : L'amore e i sentimenti saranno i protagonisti del weekend del 29 e 30 giugno, soprattutto per i nativi del segno del Cancro e del Leone. Alcuni saranno bloccati al lavoro come il Sagittario e l'Ariete. Il Toro sarà molto impegnato durante il fine settimana, mentre lo Scorpione avrà voglia di concedersi un breve periodo di vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 giugno 2019. Previsioni ...

Oroscopo 28 giugno : amore al top per Scorpione - Cancro di buon umore : La giornata di venerdì 28 giugno, sarà incentrata prevalentemente sul lavoro per alcuni segni zodiacali come l'Acquario, che passerà un’ottima giornata professionale. Al contrario i nativi Vergine e Scorpione avranno qualche difficoltà a portare a termine i loro progetti lavorativi. Problemi d'amore ci saranno per i nativi del Capricorno, mentre la Bilancia si dedicherà alle amicizie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

L'oroscopo di domani 22 giugno : Leone introverso - Scorpione frettoloso : L'oroscopo di sabato cerca in qualche modo di squarciare le nubi che offuscano la felicità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche fortunate si impegnano per garantire una felicità tanto ambita. Previsioni astrologiche fantastiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: puntando l'attenzione sulla vostra emotività, vi accorgerete che avete bisogno di affetto e di qualcuno che vi ami in modo profondo. Quello che ricercate è una sensazione di ...