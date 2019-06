LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Craciun d’ARGENTO nella canoa!

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli14.40: ARCO – 1-1 tra Nespoli e Wijler in questa finale per l’oro del ricurvo. Grande equilibrio 14.39 TIRO A VOLO: Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello skeet femminile insieme alla francese Anastassiou, alla cipriota Andreou, alla russa Shakirova e alla finlandese Heinonen 14.38 ARCO – Comincia a breve la finale per l’oro nel ricurvo tra l’azzurro Nespoli e l’olandese Wijler 14.36 ARCO – Vittoria di Acho Gonzalev, purtroppo, che conquista il bronzo in questa atto finale contro Pasqualucci, autore comunque di una grande prova 14.33 ARCO – Brutta volée di Pasqualucci che paga dazio e 5-1 per lo spagnolo Acho Gonzalez vicinissimo al bronzo 14.30 ARCO – Pareggio ...

